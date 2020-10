Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) : le nouveau bouquin de la maison est dispo !

Après la sortie d’un premier livre best-seller en 2018 (TrashTalk, le basket américain en 300 listes folles), l’équipe de TrashTalk est retournée aux fourneaux avec une ambition all-time en tête : réaliser un ouvrage encore plus grand, encore plus beau, et encore plus historique. Un travail de réflexion, de recherche et d’écriture de plus de deux ans, que nous ponctuons aujourd’hui avec l’annonce suivante. Mesdames et messieurs, TrashTalkers et TrashTalkeuses : voici Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) !

Le projet semblait fou.

L’idée, quasi-blasphématoire.

Et si on écrivait le plus grand livre de basketball de tous les temps… et qu’on l’appelait ainsi ?

Et si on racontait l’odyssée de notre sport préféré, de 1890 à 2020, dans un seul bouquin ? Et si on parcourait la NBA, la NCAA, le basket masculin, féminin, l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique et l’Océanie, le Mondial et les Jeux Olympiques, en passant par le bitume des playgrounds, les manettes de jeux-vidéo, les salles de cinémas et les gymnases les plus poussiéreux ? Le tout, avec un titre assumé bien à nous, une ligne éditoriale maison, des photos canon, une grosse dose de passion, de travail et d’application pour que le rendu final soit à la hauteur des attentes et de cette merveilleuse balle orange ?

Challenge accepted.

C’est donc en équipe que ce livre a été bossé. Jour et nuit, entre deux siestes, trois vidéos, quatre articles et cinq tasses de café.

Un projet colossal, nous permettant de retracer la fabuleuse aventure du basketball, de sa naissance à nos jours. Ses plus inoubliables moments, ses plus beaux récits, ses plus fantastiques anecdotes. Plus de 800 histoires en long et court-format, plus de 200 photos inédites, les plus grands basketteurs, les plus grandes basketteuses et les plus grandes équipes de tous les temps, livrées sur près de 130 années d’existence. Et tout ça dans un splendide pavé XXL (2,2kg pour 25 x 34 cm). Rythmé décennie par décennie, ce livre permet de comprendre en quoi le monde a changé le basket, et en quoi le basket a changé le monde. Comment nous en sommes arrivés là, aujourd’hui, après avoir démarré dans un hiver glacial du Massachusetts en 1891. Il s’agit d’une déclaration d’amour sous forme d’encyclopédie, 288 pages à lire dans les mains d’un ou d’une passionné(e) de basket, ou à raconter par un parent dans les oreilles de son enfant.

De Wilt Chamberlain à Luka Doncic, de l’invention de James Naismith aux enjambées de Giannis Antetokounmpo, du premier move de Michael Jordan au premier love de Tony Parker en passant par l’épopée des Demoiselles de Clermont et celle de Sydney 2000. De la rivalité entre les Celtics et les Lakers à la rivalité entre les Kings et les arbitres, de l’évolution des raquettes à la révolution Stephen Curry, du premier hook de Kareem Abdul-Jabbar au dernier one-leg en carrière de Dirk Nowitzki. De l’arrivée de l’horloge des 24 secondes à leur disparition selon Mike D’Antoni, du tout premier tir à 3-points au dernier lancer de Shaquille O’Neal, des Finales NBA jouées par LeBron James aux compétitions internationales jouées par l’Equipe de France, de la première bise entre Magic Johnson et Larry Bird à la dernière droite envoyée par Ben Wallace vers Ron Artest,…

Les plus grandes stars et les plus grandes équipes ont été honorées, comme il se doit, avec des histoires à parcourir les yeux remplis d’étoiles de All-Star. Préfacé par Evan Fournier, Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) traverse aussi les films, les jeux-vidéo, la télévision et les grands mouvements sociaux. Tout ce qui a pu contribuer, de loin ou de près, à l’évolution du sport et à son appréciation dans le monde entier. Tout ce qui nous pousse à rester éveillés jusqu’à 7h du matin, en 2020, devant des types qui tentent de mettre un ballon dans un panier. Les records, les performances all-time, les quadruples et les triple-doubles, les doubles et les simples champions, les plus grands drames comme les plus belles consécrations…

Disponible dès aujourd’hui en précommande, Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk) sortira en librairie le 4 novembre 2020.

Plus qu’un simple bouquin, ce livre 100% fait maison est aussi le point d’exclamation sur un travail collectif de longues années. Celui que nous partageons, avec vous, chaque jour et chaque nuit, avec ou sans match, depuis 2012. Une passion commune qui nous rassemble, quelle que soit notre équipe préférée, notre joueur préféré, notre date de naissance ou notre situation à chacun. Cette passion pour le basketball, nous la chérissons et vous aussi. Nous voulions donc la mettre plus que jamais en avant, dans un objet de référence. Un livre que l’on n’oublie pas. Qui a sa place privilégiée dans n’importe quelle bibliothèque, sur n’importe quelle table basse, dans n’importe quel sac.

Le plus grand Livre de Basketball de tous les temps (selon TrashTalk), c’est pour vous, c’est pour nous.

C’est pour le plus beau des sports. Tout simplement.

Que dire pour finir ? Si ce n’est… merci !

Merci à celles et ceux qui ont participé à cet incroyable projet, l’équipe de TrashTalk derrière ce livre (David, Giovanni, Benoît, Nicolas, Alexandre et bibi), les équipes de SoPress (Peggy et Elyse aux pinceaux, Brieux en fil-rouge), l’équipe de Marabout (Benoît, Timothée, Elisabeth, Amélie, David), et l’équipe de Getty Images. Merci à Evan Fournier, Issa Mboh, Léonce Barbezieux, Julien Pottier, Simon Capelli-Welter, Gary Payton, Eric Karnbauer.

Merci à toutes celles et ceux qui ont contribué à TrashTalk depuis 2012, à tous les médias qui participent et ont participé à l’évolution du basket en France, et partout dans le monde.

Merci à tous les membres de la communauté TrashTalk, sans qui ce projet n’aurait pas pu naître ni tenir. Vous êtes des giga-donneurs de force, ne changez rien.

Merci à nos proches, nos machines à café, nos héros des parquets. Et à Gérard Smith, évidemment.

