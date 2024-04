Le Orlando Magic, qui était apparu en grande difficulté dans les Game 1 et 2, avait parfaitement réagi a domicile en revenant à 2-1 dans la série. Et malgré une première mi-temps délicate dans ce Game 4, les Floridiens ont complètement retourné Cleveland grâce à une défense monstrueuse (112-89). Série égalisée à 2-2 !

Quelques secondes avant l’entre-deux, Jalen Suggs apparaît survolté et ne peut pas cacher son immense sourire. Pour autant, c’est Darius Garland qui inscrit deux premiers paniers malgré la grosse ambiance dans les travées du Kia Center. Paolo Banchero enchaîne deux pertes de balles, Wendell Carter Jr. échoue à trois-points et Donovan Mitchell punit en transition. Scénario similaire aux deux premiers matchs en vue ?

Dans le premier quart-temps, les milliers de t-shirts bleus peuvent crier “DE-FENSE” tant qu’ils veulent, mais ne peuvent que constater le niveau offensif abyssal du Magic. Banchero, parfaitement muselé par Evan Mobley, n’arrive pas à grand-chose et le groupe de Jamahl Mosley compte déjà sept pertes de balle dans les 7 premières minutes.

Orlando compte sur sa défense pour ne pas prendre le bouillon, dans un match fidèle au reste de la série sur ce point-là. C’est la bagarre à l’intérieur, ça contre de partout, et l’adresse de loin est toujours aux abonnés absents. 0/4 de loin pour les Cavs dans les douze premières minutes, 0/2 pour le Magic. Ambiance années 70. Il faut l’entrée d’un Mo Wagner shooté à l’énergie pour que Orlando recolle dans la rencontre. Mais Cleveland appuie vite sur l’accélérateur grâce à un Evan Mobley au four et au moulin et une paire Jarrett Allen (16 points) – Donovan Mitchell (18 points) qui se régale. +9 Cavs à la mi-temps.

Si les fans floridiens sont en retard pour retrouver leurs sièges, comme le veut la tradition, Franz Wagner redémarre en bombe. Il initie un run de 17-2 et flex de tous ses muscles en profitant de Cavs à moitié endormis pour inscrire le and-one. Deux techniques fusent quand Suggs et Garland se glissent des mots doux et se font des bisous avec leurs fronts, le match reprend des couleurs (plutôt teinté bleu que marron).

Wendell Carter Jr. envoie deux bombinettes de suite sur une équipe de Cleveland qui a oublié son basket dans le vestiaire. Jonathan Isaac (4/7 de loin) vient participer à la fête et la catastrophe se poursuit pour le groupe de J.B. Bickerstaff. Faillite collective, six minutes sans marquer et un body language qui fait peur. Sous les yeux d’Adam Silver, le Magic augmente son avance à +18. C’est la folie au Kia Center.

Un run de 31 – 5 dans le troisième quart-temps, les qualificatifs ne sont pas assez forts pour décrire l’effondrement des visiteurs. En cause, une défense intraitable d’Orlando qui n’a autorisé que 29 points en seconde période. Quand l’autre Wagner du coin vient caler son énorme tomar, la fête est totale.

Franz Wagner termine son chef-d’œuvre avec 34 points, 13 rebonds et 4 passes, en plus d’une grosse attitude de leader. Mais Jamahl Mosley peut également remercier le super impact de son banc, qui a apporté du scoring, de la grosse défense et du rebond pile quand il le fallait. Markelle Fultz (12 points), Jonathan Isaac (14 points, 7 rebonds) et l’infatigable Mo Wagner (7 points, 4 rebonds) ont été grands.

En face, le banc de Cleveland n’a contribué qu’à quatre petits points avant le garbage time. Dépassés de tous les côtés, la performance des Cavaliers est inquiétante au mieux, très préoccupante au pire. Donovan Mitchell n’a marqué aucun point après la pause.

Alors que Paolo Banchero est apparu complètement à côté de ses pompes, cette nouvelle très large défaite de Cavs marque un gros tournant dans la série. Tout le momentum débarque chez les jeunes d’Orlando, pop-corn pour un Game 5 épicé.