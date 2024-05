Glen Davis condamné à 40 mois de prison pour fraude de l’assurance santé NBA

Glen Davis, ancien joueur de NBA entre 2008 et 2015, a été condamné à 40 mois de prison pour fraude de l’assurance santé. Dans une large affaire concernant 22 personnes dont plus de 18 anciens athlètes de la ligue nord-américaine, les sanctions se veulent exemplaires.

Au mois d’octobre 2021, la sombre affaire avait été rendue publique. Un groupe d’une vingtaine d’anciens joueurs de NBA avaient élaboré un système de fraude du système d’assurance mis en place par la ligue. Entre 2017 et 2020, ces joueurs auraient obtenu des remboursements pour des frais médicaux – notamment dentaires – qui n’ont jamais existé. Des fausses déclarations, faux documents et ordonnances médicales trafiquées auraient été mis au point

Au total, la somme obtenue illégalement par ce groupe s’élève à 2,5 millions de dollars. Parmi eux, on peut citer Tony Allen, Darius Miles, Ruben Patterson, Willi Bynum ou encore Glen Davis, tous passés par la NBA et disposant d’un minimum de notoriété. Le plan d’assurance santé proposé aux joueurs NBA concerne également leurs conjoints.

Glen “Big Baby” Davis, champion NBA avec les Boston Celtics en 2008, a été reconnu coupable en 2023 de plusieurs chef d’accusation dont “association de malfaiteurs” et “réclamation de soins dentaires et médicaux qui n’ont jamais été pratiqués.” Ce jeudi 9 mai 2024, il a été condamné à 40 mois de prison.

Breaking:

Former NBA forward Glen “Big Baby” Davis was sentenced by a federal judge Thursday to 40 months in prison, plus three years supervised release, for his 2023 conviction in an alleged scheme to defraud the league’s benefits plan.https://t.co/9GVWYvJCdz

— justin bey (@JstnMchl) May 9, 2024

Ce système de remboursement, instauré en 2016 pour la première fois dans une ligue sportive en Amérique du Nord, vise à proposer une assurance santé à tous les joueurs NBA retraités qui ont passé au moins 3 ans dans la ligue.

Plusieurs peines ont été énoncées à l’encontre des membres de ce groupe de fraude, allant d’amendes à plusieurs années d’emprisonnement. Terrence Williams, passé par la NBA entre 2010 et 2013, a été condamné à 10 ans de prison en tant que chef d’orchestre de toute l’opération. L’ancien meneur Will Bynum a lui écopé de 18 mois. Ces condamnations, malgré la notoriété de certains joueurs, visent à montrer l’exemple et décourager ce genre de pratiques.

Après les joueurs qui simulent des blessures pour se reposer, voici ceux qui mentent pour détourner de l’argent. On change de registre, et pour le pire.

Source texte : ESPN