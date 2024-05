Venir s’asseoir devant les journalistes après un Game 7 perdu est toujours difficile pour un coach. Mais hier soir, Michael Malone n’a pas pu cacher sa frustration suite à une question concernant le comeback des Wolves, alors que les Nuggets menaient de 20 points.

“Oui”, “Notre attaque“, “Je dois revoir les images”, les réponses de Michael Malone sont d’abord laconiques. Visage fermé, les bras croisés, il encaisse les questions de la presse avec frustration. En fond, on peut également entendre les célébrations des Timberwolves, sans doute rassemblés dans une salle adjacente. Malone n’a clairement pas envie d’être là.

Denver Nuggets coach Michael Malone wasn't happy with the questions he was asked in his postgame press conference 😳 pic.twitter.com/IopriCSOsV

— The Athletic NBA (@TheAthleticNBA) May 20, 2024

Mais quand un journaliste revient sur les 20 points d’avance que comptait les Denver Nuggets au début du troisième quart-temps, le coach perd quelque peu son sang froid :

“Est-ce difficile d’absorber une telle défaite après avoir mené de 20 points ?” – Journaliste “La saison est terminée, c’est ça qui est dur. On s’en f*** de mener de 20 points (…) Que des questions stupides.” – Michael Malone

Reporter: “How hard is it just to absorb a loss like this after going ahead by 20?”

Michael Malone: “The season’s over. That’s what’s hard. F*ck being up by 20… Stupid ass questions.” 😳pic.twitter.com/UxX5xKtW55

— ClutchPoints (@ClutchPoints) May 20, 2024

Si la sortie est assez moche, elle reste isolée. Sans doute agacé par les célébrations bruyantes des Wolves dans son dos, Michael Malone a d’abord perdu ses nerfs mais a corrigé le tir en livrant ensuite une analyse lucide de la défaite des siens. Le coach, champion l’an dernier, a surtout insisté sur les problèmes offensifs en seconde période. Alors que Nikola Jokic (34 points) et Jamal Murray (35 points) étaient à leurs aises, aucun autre lieutenant n’a pu hausser son niveau malgré des belles opportunités.

“On aurait pu être meilleurs (…) Ils sont la meilleure défense de la Ligue pour une raison.” “Je ne cherche pas d’excuses. La meilleure équipe a gagné (…) Même si ça fait mal, je sortirai de ce bâtiment ce soir la tête haute”.

M.M. a également expliqué, sur un ton beaucoup plus calme, que les trois défaites à domicile sont particulièrement difficiles à avaler. Alors que les Nuggets avaient un des meilleurs bilans de la Ligue à domicile, ils se sont inclinés aux Game 1, 2 et 7 dans le Colorado.

Les célébrations des Wolves s’étaient tues, et Michael Malone a souhaité terminer sa conférence de presse par une touche d’optimisme, indiquant vouloir se servir de l’échec pour rebondir, comme c’était le cas la saison dernière.

Source texte : House of Highlights – Youtube