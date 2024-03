La saison régulière NBA suit son cours. 7 matchs à suivre cette nuit, avec un choc XXL entre Denver et Boston, un alléchant Miami – Dallas et les Wolves qui se déplacent dans l’Indiana. Demandez le programme de la nuit !

Le programme de la nuit :

1h : Pistons – Magic

1h : Pacers – Timberwolves

1h30 : Mavericks – Heat

3h : Suns – Raptors

4h : Nuggets – Celtics

4h : Warriors – Bulls

4h : Kings – Spurs

Le match à ne pas rater : Nuggets – Celtics à 4h, immanquable

Peut-être un des matchs les plus hype depuis le début de la saison. Preview des Finales NBA ? Les Celtics, meilleure équipe de la ligue depuis le début de saison, restent sur une défaite douloureuse à Cleveland. Les Nuggets, à un match de la première place de l’ouest, ont perdu en prolongation contre Phoenix il y a deux jours. Deux équipes revanchardes, des stars dans tout les sens, et le popcorn bien posé sur la table.

Jaylen Brown est questionable, mais il est le seul joueur majeur ne figure l’injury report. Le duel d’All-NBA entre Jokic et Tatum fait saliver, l’opposition tactique entre Malone et Mazzulla aussi. Il y a un mois, les Nuggets avaient gagné à Boston et mis fin à l’invincibilité des C’s à domicile. Rematch de soir dans le Colorado. Soyez-là !

Mais aussi…

Play the damn song. Orlandoo Magiiiic, toudoudoutoudou.

Les Wolves sans Karl-Anthony Towns ? Time for Naz Reid.

Les Mavs en galère ? Le Heat qui sort d’hibernation ? Pop-corn.

Peut valoir le coup d’observer les Raptors de Kelly Olynyk. Ou si vous êtes fan de KD.

Les Bulls sont capables de 31 comme gagner de 23, pile ou face à Golden State

Premier match sans Wemby depuis 2 mois pour les Spurs. Iso Zach Collins ?

Les Français de la nuit :

Evan Fournier à l’occasion de s’offrir un revenge game face au Magic à 1h

Rudy Gobert pour prendre de la place pour deux dans la raquette des Pacers.

Pas de Wembanyama face aux Kings…

Et en G League ?