Tidjane Salaün élu meilleur jeune de la Basketball Champions League 2023-24

Une nouvelle récompense pour Tidjane Salaün. Après les multiples awards de meilleurs jeunes du mois en championnat de France, le prospect de Cholet Basket est nommé meilleur jeune de la saison en Basketball Champions League. Récompense méritée pour des moyennes intéressantes, proposées par un joueur qui découvrait la compétition.

Tidjane Salaün va devoir agrandir un peu la cheminée familiale, parce qu’il y a un nouveau trophée à poser dessus. Toujours annoncé dans le Top 15 des mocks, celui qui s’est officiellement présenté à la Draft NBA cette semaine pourra ajouter à son CV le titre de meilleur jeune joueur de la Basketball Champions League.

Rising above the rim – and the expectations: Tidjane Salaun is the Best Young Player of #BasketballCL Season 8!

La compétition européenne lui a permis de se mesurer à des équipes de gros calibre, une adversité relevée parfois bien plus haute qu’en France. On pense notamment à Malaga. Au global, il a progressé durant la saison européenne, et l’enchaînement parfois lourd des matchs n’est qu’un révélateur de plus pour son niveau de jeu déjà très intéressant.

Tidjane Salaün élu meilleur jeune de la BCL 2023/24 !

10,1 points

4 rebonds

0.7 passe

43,5% au tir

29,5% à 3-points

Une saison de découverte du basketball européen réussie, et un titre pour la récompenser 🔥 https://t.co/C1BOXfwwKL

— Nicolas TrashTalk (@niclsvrg) April 27, 2024