Rupture du tendon d’Achille pour Thanasis Antetokounmpo

D’après l’insider de The Athletic Shams Charania, l’ailier des Milwaukee Bucks Thanasis Antetokounmpo s’est rompu le tendon d’Achille et devrait se faire opérer. Une blessure lourde qui laisse penser qu’il devrait manquer les Jeux Olympiques de Paris 2024 en cas de qualification de la Grèce, ainsi qu’une potentielle reprise de la NBA pour la saison 2024-2025.

Oh wow… rupture du tendon d’Achille pour Thanasis ? https://t.co/0lntqFCj1O

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 8, 2024

Le meilleur (ou moins mauvais) des frères de Giannis ratera probablement le début de la saison régulière à venir, s’il était amené à toujours faire partie d’un effectif NBA à l’issue de l’été. Pour rappel, Thanasis sera bien Free Agent cet été, après avoir prolongé pour un an l’été dernier. L’ailier aux 223 matchs NBA s’est fait le tendon d’Achille récemment et devrait se faire opérer très prochainement. A 31 ans, Thanasty sort de la saison où il a le moins joué depuis 2020. Ayant par le passé pu remplir la fonction d’energizer en sortie de banc des Bucks, l’aîné Antetokounmpo ne s’acquitte plus que de missions très limitées et se contente l’immense majorité du temps du garbage time des Bucks.

On ne l’espère pas pour le très explosif Thanasty, mais on a peut-être vu le dernier match de Thanasis Antetokounmpo sous un maillot de NBA. On parle ici d’une blessure sérieuse entraînant la plupart des cas une chute de mobilité et d’explosivité, rares facteurs où Thanasis est au-dessus de la mêlée en NBA. Si on ajoute à cela son utilisation déjà limitée, son âge qui commence à être “vieux” pour de la NBA et le fait qu’il n’ait plus aucune année de contrat garanti, on peut être amené à tirer une conjecture pas drôle du tout.

Passage sous le bistouri obligatoire pour Thanasty. On espère de tout cœur qu’il arrivera à revenir, mais le temps joue contre le deuxième Grec de Milwaukee. Giannis va devoir négocier avec habileté pour jouer une nouvelle saison avec son grand frère.

Source texte : The Athletic