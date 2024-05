Officiel, les Knicks sont en vacances (et ils les ont bien méritées)

Battus cette nuit par les Pacers, les Knicks sont officiellement en vacances. Le finish laissera des regrets mais la saison aura rendu fier les fans. Il y a de quoi rêver en grand pour la suite.

Il n’aura pas manqué grand chose aux Knicks pour revenir en Finales de Conférence. Juste un peu (beaucoup) de fraicheur physique, ou un peu de chance avec les blessures selon comment on préfère formuler.

Il ne faut quand même pas oublier que New York était à un match du dernier carré, sans Julius Randle dans ses rangs, sans Mitchell Robinson, sans Bojan Bogdanovic, avec un OG Anunoby qui a raté une grosse partie du second tour, un Josh Hart amoindri et un Jalen Brunson qui a fini par s’en péter une mimine…

Malgré tout la fierté est grande pour les fans de Big Apple. Pas de bing bong ce soir mais cette idée que les Knicks sont revenus sur le devant de la scène à l’Est. Une saison régulière de premier plan conclue à la seconde place, une campagne de Playoffs qui aura fait vibrer tous les fans et l’impression que le chemin qui mène aux Finales NBA n’est plus inatteignable.

Place à l’intersaison maintenant, avec quelques dossiers chauds à gérer comme la prolongation d’Isaiah Hartenstein ou encore celle de OG Anunoby. Jalen Brunson peut lui prolonger sur la durée à Big Apple. Il faudra aussi voir si la franchise tente d’aller chercher un joueur majeur en plus sur le marché pour soutenir son meneur All-Star. Si c’est le cas, Julius Randle serait très certainement sacrifié.

Les Knicks ont retrouvé de l’ambition, de la fierté, et le meilleur reste sans doute à venir pour cette équipe de cols bleus que rien n’effraie. Il est désormais l’heure des vacances, et on conseille vivement à tout ce petit monde de s’offrir trois semaines de cure… bien méritées.