Suite à la victoires des Pacers face à des Knicks au bout du rouleau, on tient officiellement notre Finale de Conférence Est. Ce sera donc Celtics – Pacers au programme, une grande première à ce stade la compétition.

Jayson Tatum et ses copains se reposent depuis plusieurs jours, attendant le nom de leur futur adversaire pour ces Finales de Conférence. Le suspense est donc terminé et c’est Tyrese Haliburton et sa bande qui vont se présenter au TD Garden pour y défier la franchise du trèfle !

Cette saison, les deux équipes se sont affrontées à 5 reprises, pour un bilan de 3-2 en faveur de Boston. Les Celtics ont notamment su rester maitres à domicile (2-0), un point important puisqu’ils ont l’avantage du terrain.

Cette opposition verra de nombreuses matchups intéressantes à suivre. Tyrese Haliburton va devoir se coltiner Jrue Holiday et Derrick White au marquage pendant 48 minutes, un challenge à la hauteur du talent du bonhomme. À l’intérieur, les Pacers tenteront de profiter de l’absence (au moins au début) de Kristaps Porzingis pour prendre le dessus avec Pascal Siakam et l’artilleur Myles Turner au large. Qui pour arrêter Jayson Tatum côté Indiana ? Aaron Nesmith, ancien de Boston, risque d’avoir du boulot, tout comme Andrew Nembhard sur Jaylen Brown.

C’est une affiche qui sent bon les points car on parle des deux meilleures attaques de ces Playoffs 2024. Autant dire que le 90-85 en fin de match ne sera sûrement pas au programme.

Fun fact : après plus 40 ans de présence commune dans la Conférence Est (Indiana a rejoint l’Est en 1979 après trois saisons à l’Ouest), Celtics et Pacers ne se sont jamais affrontés en Finale de Conférence. C’est donc une première historique qui va se jouer sous nos yeux !