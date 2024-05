Reggie Miller de retour au Madison Square Garden ce soir, en tant que commentateur !

En voilà un invité de marque. Reggie Miller, légende des Pacers et meilleur ennemi des Knicks durant près d’une décennie de Playoffs, sera à New York cette nuit pour le Game 2 entre les Bockers et Indiana. S’il s’attend à une réception “chaleureuse” du public local, il déclare se concentrer sur sa mission d’analyste.

En 1995, un an après avoir envoyé son légendaire choke sign en direction de Spike Lee après avoir collé 25 points dans le dernier quart-temps du Game 5 remporté par Indiana à New York, Reggie Miller réitère l’exploit en y ajoutant une dose de légende. 8 points marqués en 8,9 secondes, les Knicks renversés à nouveau et surtout humiliés.

29 ans plus tard, Reggie Miller fera son retour au Garden, ce soir. En tant qu’analyste pour TNT, qui diffuse le match en antenne nationale. Heureux d’être convié à un tel match entre Knicks et Pacers, il n’a pas manqué de plaisanter à ce sujet, au micro du Dan Patrick Show de ce lundi.

“Sachez juste que le Boogeyman est de retour en ville pour commenter le match ! Je suis de retour.” – Reggie Miller

Bien sûr, son job ne sera pas d’aller castagner Spike Lee ni d’autres fans trop bavards, mais bien d’assister l’équipe de TNT en apportant de l’analyse en direct sur le match. Un job de consultant que Miller va apprécier, même s’il s’attend à un accueil… musclé.

“Je suis sûr que j’entendrai les chants, je suis sûr que j’entendrai tous les vilains mots, mais je suis OK avec ça. Je suis ici pour faire ma mission, commenter un match. Je suis sûr que ça va être une série géniale.” – Reggie Miller

Rendez-vous à 2h pour le coup d’envoi du Game 2 entre Knicks et Pacers !

