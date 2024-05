La FFBB l’a annoncé, le sélectionneur de l’équipe française de 3×3 Karim Souchu a convoqué 9 joueurs dans le cadre d’un stage de préparation à Beauvais avant le Tournoi de Qualification Olympique qui aura lieu à Debrecen entre le 16 et le 19 mai. L’objectif : décrocher une des trois dernières places pour les Jeux Olympiques de Paris 2024.

Après s’être inclinés au Japon au Tournoi de Utsunomyia face à la Lituanie, vice-championne d’Europe, les bleus emmenés par Jules Rambaut et Alex Vialaret devront finir dans les trois premiers en Hongrie pour espérer représenter la nation aux JO de Paris. En effet, grâce à son statut de pays hôte, les Français ont l’occasion de participer à deux Tournois de Qualification Olympique sur les trois. Sixième mondiale, la France commence ce tournoi en qualité de deuxième tête de série, et fera face à l’Egypte, au Canada et à l’Espagne dans la Poule C. Il faudra finir au moins deuxième pour accrocher les quarts de finale et ensuite aller chercher une place sur le podium.

Pour y parvenir, neuf joueurs habitués des compétitions 3×3 ont été appelés pour relever le défi. Pas de Lahaou Konaté qui manque d’expérience sur la discipline, mais une formation sérieuse avec toute une ribambelle de joueurs confirmés, très bien classés aux points au sein de la hiérarchie des joueurs de 3×3 :

Franck Seguela (26 ans) : classé 23° mondial

Vincent Fauché (27 ans) : classé 55° mondial

Jules Rambaut (26 ans) : classé 62° mondial

Alexandre Aygalenq (27 ans) : classé 74° mondial

Raphaël Wilson (35 ans) : classé 89° mondial

Alex Vialaret (29 ans) : classé 93° mondial

Paul Djoko (25 ans) : classé 96° mondial

Timothé Vergiat (26 ans) : classé 166° mondial

Antoine Eito (36 ans) : classé 170° mondial

📣 𝐏𝐫𝐞́-𝐒𝐞́𝐥𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐓𝐐𝐎

9 joueurs ont été convoqués pour participer à un stage de préparation en vue du Tournoi de Qualification Olympique (TQO) qui se déroulera du 16 au 19 mai à Debrecen ⚔️

➕ d’infos : https://t.co/ivseTCHDIv pic.twitter.com/q5bBNv5qLU

— 3×3 FFBB (@3x3ffbb) May 7, 2024

C’est la dernière ligne droite pour Paris 2024. Les représentants de l’équipe de France de basket 3×3 espèrent bien rejoindre leurs homologues de 5 contre 5 en faisant le boulot à Debrecen. Allez les gars !