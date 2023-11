La nouvelle est tombée hier 1er novembre, entre deux fleurissements de tombe et trois news sur James Harden. Une intro d’article qui n’a ni queue ni tête, tout comme le fait de ne pas qualifier directement le pays hôte pour une compétition olympique.

Quoi ? Comment ça ? Les Équipes de France de 3×3 ne sont pas qualifiées directement pour les Jeux Olympiques ? Les bras m’en tombent. Une phrase que n’aurait pas pu écrire Philippe Croizon mais passons, et revenons donc sur cette info.

Alléluia, l’Équipe de France féminine de 3×3 disputera bien les Jeux Olympiques, “ses” Jeux Olympiques, au titre de sa troisième place actuelle au ranking FIBA. Les Françaises, championnes du Monde en 2022 et médaillée d’argent l’année dernière, accompagnent la CHine et les États-Unis, alors que les autres sésames seront attribués via des Tournois Qualificatifs Olympiques, les fameux TQO (de la mort qui tue). Une “wild-card” qui vient en tout cas récompenser la présence des Bleues au plus haut niveau mondial depuis des années, une équipe portée notamment jusque-là par Laetitia Guapo, Marie-Eve Paget, Hortense Limouzin, Myriam Djekoundade ou encore la sémillante Migna Touré aka Lokosso, aka la famille.

Rendez-vous donc du 30 juillet au 5 août 2024 Place de la Concorde pour ces dames, mais pour ces messieurs il faudra donc en passer par le TQO. Possibilité de jouer deux TQO d’ailleurs, privilège de pays hôte puisqu’il en faut un, mais les garçons de Karim Souchu vivront donc un printemps plein de stress pour pouvoir connaitre l’immense honneur olympique.

Sixième nation mondiale, l’Équipe de France a largement les moyens de ses ambitions, les dates et lieux des TQO ne sont pas encore connues mais la France du basket ne sera à n’en pas douter derrière ses Bleus afin d’emmener not one, not two, not three mais bien quatre équipes de basket aux Jeux. Deal ?