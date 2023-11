Un gros paquet de matchs étaient au programme de la nuit dernière en NBA, et quelques tendances ressortent en ce 2 novembre. Parmi elles ? Boston et Dallas n’ont pas perdu, Memphis est perdu, et LeBron James est assurément un meilleur joueur de basket que Killian Hayes.

Scores et stats de la nuit

Ce qu’il faut retenir

Les Français de la nuit

Killian Hayes a dévissé sévère face aux Blazers (0/6 au tir en 26 minutes)

Rayan Rupert et Malcolm Cazalon n’ont pas joué

Sorti du cinq par ce génie de Wes Unseld Jr., Bilal Coulibaly a beaucoup joué en deuxième mi-temps et termine à 5 points, 3 rebonds, 3 passes et 3 steals en 28 minutes.

Evan Fournier… pas besoin de finir la phrase

Ousmane Dieng a eu droit à 12 minutes (2 points, 2 rebonds et 1 passe), Olivier Sarr à 7 (5 rebond et 2 contres)

5 points, 6 rebonds, 2 passes et 1 steal pour Théo Maledon avec les Hornets

Rudy Gobert s’est offert le scalp des Nuggets même s’il en a chié en attaque (12 rebonds et 2 contres mais 0/7 au tir)

Le highlight de la nuit

LeBron lost his shoe, put it back on, then ran the floor to throw it DOWN.

All in the same play 🔨👟

📺: Lakers-Clippers | Live on ESPN pic.twitter.com/E4xQU4wuFm

— NBA (@NBA) November 2, 2023

GREATNESS. https://t.co/fnDgupdlLt pic.twitter.com/yRKbbioBNt

— NBA (@NBA) November 2, 2023

Les meilleurs scores TTFL de la nuit

#TTFL Top 30

➡️ Deck #02 | Pick #09#NBA pic.twitter.com/T526rYZVUK

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) November 2, 2023

Les classements

Le programme de ce soir