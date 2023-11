On le tient, notre premier gros classique de la saison 2023-24 en NBA. Les stars ont répondu présent… et les autres aussi. Ce match entre Lakers et Clippers était sublime et ce sont finalement les Purple and Gold qui se sont imposés 130-125 en prolongation grâce, notamment, à un LeBron James au sommet de son âge art.

On pourrait écrire une banalité en comparant LeBron James au bon vin, mais ce soir, on ira plutôt sur un champagne tant le King nous a semblé pétillant, à son millésime et à la recherche d’une coupe Larry O’Brien. Flûte pour les Clippers qui maitrisaient la rencontre pendant près de trois quarts-temps, mais ce n’est que le cinquième match de la saison et ce genre de défaites fait prendre de la bouteille même si ça fout les bulles.

C’est contre instinctif, mais Darvin Ham pourra également se satisfaire du fait que son équipe se soit un petit peu détachée de la “LeBron James dépendance” ce soir, car quand le momentum de la rencontre a changé, en fin de troisième acte, l’enfant d’Akron était sur le banc et voyait Austin Reaves aspirer l’âme de Norman Powell tel un détraqueur. On nous promettait une grosse tempête cette nuit, on ne pensait pas que celui qui mettrait un autre humain le plus dans le vent serait un petit blanc qui devient fort lorsque ses joues deviennent roses, tah Kevin De Bruyne.

LeBron was LOVIN’ this bucket from Austin Reaves 😮‍💨 pic.twitter.com/UUL1Qmcj2f

— ESPN (@espn) November 2, 2023

Toutefois lorsqu’il a fallu mettre le couvercle sur la rencontre, c’est bien le dégarni le plus charismatique de la planète (avec Christophe Jallet) qui a pris les choses en main. 12 points dans le quatrième quart-temps et un alley-oop ravageur en prolongation pour mener ses coéquipiers à la victoire, une première face aux Clippers depuis 12 matchs. La ligne statistique finale du numéro 23 ? 35 points, 12 rebonds, 7 passes décisives, 68% au tir et 50% depuis la buvette. Son 81e match à plus de 30 points depuis ses 35 ans, record de Karl Malone battu.

LeBron James tonight:

35 points

11 rebounds

7 assists

2 blocks

68% FG pic.twitter.com/0eok9RUBkT

— NBACentral (@TheDunkCentral) November 2, 2023

D’Angelo Russell et Anthony Davis l’ont bien accompagné avec 27 points chacun, mais lorsque nous disions que tout le monde avait répondu présent, de l’autre côté du parquet, Kawhi Leonard en a planté 38, Paul George 35 (dont 20 dans le dernier quart-temps pour sauver son équipe) et Russell Westbrook a posé 24 puntos, 11 rebonds et 8 passes décisives. Imaginez-juste si James Harden avait eu les cuisses assez dessinées pour rentrer dans un short et jouer au panier-ballon.

PG-13 a véritablement été énorme dans la fin de match, profitant également d’une faute de Cam Reddish que l’on qualifiera pas de maligne pour envoyer tout le monde en prolongations. Les Clippers étaient menés de 8 points à 1,30 de la fin et sont revenus grâce au coup de chaud de George, sa sixième faute en tout début d’overtime a, de ce fait, peut-être fait basculer la rencontre.

La rencontre vient de se terminer et on n’en peut déjà plus d’attendre la prochaine rencontre entre toutes ces superstars. Rendez-vous quand ? Le 7 janvier 2024 à la Crypto.com Arena. Ah oui, LeBron James aura fêté ses 39 ans d’ici là.