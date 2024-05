Le Game 6 de ces demi-finales de Conférence entre Knicks et Pacers se jouera sans OG Anunoby. Après s’être blessé dans le troisième quart-temps du Game 2 à New York, OG n’a plus revu le terrain. Mais l’Anglais travaille dur, et d’après Brian Windhorst d’ESPN, ce Game 6 pourrait être son dernier match d’absence.

OG Anunoby (hamstring) has been ruled out for Game 6 of Knicks-Pacers tomorrow, per league sources.

— Ian Begley (@IanBegley) May 16, 2024

Les matchs s’enchaînent et ne se ressemblent pas pour ces Knicks. Pas de Julius Randle (épaule), pas de Bojan Bogdanovic (poignet et pied), pas de Mitchell Robinson (cheville) et depuis quelques matchs, pas d’OG Anunoby, blessé aux ischios-jambiers. C’est confirmé, OG ratera un troisième match de rang ce soir à Indianapolis, mais après cela, tous les scénarios sont possibles. Alors qu’on pensait sa série potentiellement terminée après les absences au match 4 et au match 5, une participation d’Anunoby à la rencontre qui suivra le Game 6 serait “une possibilité”. C’est à dire le Game 1 des Finales de Conférence face aux Celtics… ou un Game 7 contre Indiana.

“Il en fait un peu plus qu’avant, on verra où il en est demain. Pour l’instant, c’est du travail léger, très léger.” – Tom Thibodeau

Tom Thibodeau says OG Anunoby is “doing a little bit more,” but “we’ll see where he is tomorrow” pic.twitter.com/lF6yh5FNq6

— Knicks Videos (@sny_knicks) May 16, 2024

Anunoby serait sur un rythme de huit heures de travail de réhabilitation par jour. D’après Brian Windhorst, il en aurait terminé avec le travail dans la piscine et serait de retour sur le terrain. Chris B. Haynes a déclaré sur TNT que ces Finales de Conférence face aux Celtes constituaient bel et bien une date butoir réaliste pour le retour d’OG.

Retour d’OG Anunoby très prochainement ? Les Knicks ne disent pas non. Que ce soit pour tenter d’en finir avec ces Pacers, ou aborder le début de ces Finales de Conf’ avec optimisme. Si New York arrive à se qualifier au tour suivant, cela serait une première pour eux depuis l’an 2000. Et toute aide sera la bienvenue pour aider ce roster rongé par les blessures.

Source texte : ESPN