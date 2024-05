OG Anunoby va-t-il rater la fin de la série face aux Pacers ?

Blessé aux ischios pendant le Game 2 face aux Pacers, OG Anunoby ne devrait pas être de retour sur les parquets immédiatement. Si les chances de le voir disputer le Game 4 de dimanche sont déjà infimes, l’optimisme n’est pas de mise concernant la vitesse de sa guérison.

Anunoby – qui a joué plus de 41 minutes de moyenne dans ses quatre dernières apparitions en Playoffs – paye un temps de jeu XXL malgré son antécédent de blessures déjà important. En plus de Julius Randle et Bojan Bogdanovic OUT pour la saison, Mitchell Robinson qui est absent 6 à 8 semaines (cheville) et Jalen Brunson qui souffre du pied, les hommes de Tom Thibodeau tirent la langue.

Après avoir raté le match 3 dans l’Indiana ce vendredi, OG Anunoby devrait rester en tenue de ville demain. Selon les dernières informations rapportées par l’insider Adrian Wojnarowski (ESPN), la non-participation de l’ancien ailier des Raptors à la suite de la série doit être envisagée.

“On s’attend à ce qu’OG Anunoby soit également OUT pour le Game 4 dimanche. Les Knicks doivent se préparer à la possibilité qu’il soit absent encore plus longtemps en raison de sa blessure à l’ischio-jambier.”

Reporting for ESPN NBA Countdown on OG Anunoby’s availability in this Eastern Conference semifinal series pic.twitter.com/LaRKPUckHT

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 10, 2024

Il n’y a presque aucune chance de voir l’ailier en tenue ce dimanche, et il est probable que la franchise attende le début de semaine pour communiquer une durée d’indisponibilité plus précise. En son absence, c’est Precious Achiuwa qui occupe la place de titulaire sur le poste 4 à New York. Mais dans le collectif de ces New York Knicks, OG Anunoby apparaît irremplaçable : 20 victoires sur 23 rencontres disputées en régulière, et un bilan de 6-2 en Playoffs.

Ces Knicks ont du cœur, du talent, et une incroyable dynamique dans ces deux premiers tours de Playoffs. Mais, avec OG Anunoby en tête, parvenir à enfiler un maillot et disputer les rencontres semble être le challenge principal désormais.

Source texte : ESPN