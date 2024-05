Dwight Howard ne compte pas lâcher le steak ! Récemment invité sur le podcast “The OGs” avec Mike Miller et Udonis Haslem, Dwight a eu l’opportunité de s’exprimer sur l’équipe actuelle d’Orlando. Son verdict ? Il pense qu’il doit aller finir sa carrière en Floride pour apporter son expérience. Rien que ça.

Nouvel appel du pied de Dwight Howard en direction du Magic, lui qui avait déjà pris la température du côté d’Orlando en septembre. Après les rumeurs d’un passage aux Warriors, en EuroLeague, c’est à Porto Rico qu’a joué Dwight Howard cette saison. En quête d’un nouveau challenge intéressant et toujours désireux d’écrire un dernier chapitre NBA, Dwight a donc une fois de plus proposé indirectement ses services au Magic, son ancien club où il a passé huit saisons.

Dwight Howard wants to finish his career with the Orlando Magic 👀

(🎥 @theOGsShow / https://t.co/pbnmLi7cNO) pic.twitter.com/Eh5Ro6sx3s

— NBACentral (@TheDunkCentral) May 10, 2024

“Le mec que j’aime bien (à Orlando) est Jonathan Isaac. Grâce à sa défense. Il peut jouer les postes un à cinq. Il est assez fort pour jouer un cinq, il est assez rapide pour défendre les trois. Mais je pense juste que maintenant, c’est une question de mentalité pour eux. Mais si je pouvais revenir dans une équipe, je dois finir avec le Magic. C’est logique.”

Pour rappel, le dernier exercice de D12 au sein de la NBA remonte à la saison 2022, où Dwight avait effectué son retour aux Lakers après une pige à Philadelphie. Pas sa pire saison historiquement, mais on pouvait tout de même se rendre compte que l’impact de Superman était loin, bien loin de ce qu’il pouvait apporter à une équipe auparavant.

Chez le Magic (2004-12), Howard a été six fois All-Star, cinq fois All-NBA First Team, trois fois Défenseur de l’Année, quatre fois meilleur rebondeur NBA, vainqueur du Slam Dunk Contest, et surtout finaliste NBA face aux Lakers en 2009. Onze années plus tard, avec ces mêmes Lakers, Dwight remportera son premier et seul titre NBA.

Alors, Dwight Howard de retour au Magic, qui signe ? En tout cas, pour le moment pas Orlando. Le front office n’a pas vraiment donné signe de vie au pivot après sa tentative d’approche. La franchise floridienne a surtout envie de développer son projet jeune et d’ajouter un sniper à l’équipe.

Source texte : The OGs Show