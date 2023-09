Taïwan c’est bien pour faire des stats à la Joel Embiid, mais le rêve reste le même pour la plupart des basketteurs : évoluer en NBA et si possible y finir sa carrière. Et lorsqu’on voit le parcours de Dwight Howard dans la Grande Ligue, on serait tous déçu qu’il sorte par la petite porte. D’autant plus lorsqu’une des meilleures équipes de la ligue le veut pour occuper le dernier spot de son roster !

Après un entretien de 2 jours dans la Baie de San Francisco, Dwight Howard va prendre la direction de Los Angeles pour voir si – au-delà des mots – le terrain convient aussi aux Warriors. Un bon gros workout avec Draymond Green et Chris Paul, voilà le programme. La signature est en vue, de quoi ramener un peu d’expérience pour bousculer les rookies sur le bout du banc. Selon Jason Dumas, les cadres de l’équipe seraient d’ailleurs favorables à l’idée d’accueillir le multiple All-NBA. L’annonce de son contrat pourrait tomber dans la journée.

Source: Dwight Howard has wrapped up his two-day interview process with the Warriors. A decision could come as soon as today. The vets have signed off on the idea of bringing Dwight into the fold. He will now head to LA to workout with Draymond & CP3 on Thursday.

— Jason Dumas (@JDumasReports) September 21, 2023

Les Warriors semblent déterminer à recruter dans la peinture, après la récente signature en contrat two-way d’Usman Garuba. Rien que pour l’expérience, ramener un vétéran de ce calibre ne peut qu’aider à bonifier cette nouvelle équipe pour faire la transition avec les jeunes joueurs. Alors certes, on sera sûrement loin des 30 minutes par match pour tonton Dwight, mais au moins les Warriors récupère un peu de profondeur intérieure avec un gars qui connait aussi le chemin vers le titre. D’autant plus que s’il lui reste un peu de cannes, son association avec Draymond Green ou Kevon Looney par séquences pourrait s’avérer intéressante. Difficile de savoir s’il sera toujours au niveau du défi physique NBA. En tout cas on peut compter sur Steve Kerr pour utiliser ses qualités au service du collectif !

Dwight Howard aux Warriors ? Pas mal du tout sur le papier.

S’il accepte son rôle et comprend rapidement la philosophie locale, why not.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) September 21, 2023

Source : Jason Dumas