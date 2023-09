Alors que la saison régulière NBA doit commencer dans un peu plus d’un mois, la grande saga de l’été – à savoir le transfert de Damian Lillard – peine à se conclure. Et l’une des raisons pouvant expliquer cela, c’est que certaines franchises NBA potentiellement intéressées par les services de Dame préfèrent garder leurs assets pour se positionner sur d’autres dossiers (Joel Embiid, Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic…) qui pourraient bientôt enflammer la Grande Ligue.

À l’heure de ces lignes, Damian Lillard est la principale superstar disponible en NBA. Par “disponible”, on entend : qui a envie de partir et qui a publiquement demandé son transfert. Mais vous le savez comme nous, le dossier n’avance pas vraiment. Si le fait que Lillard souhaite absolument aller à Miami, et que le Heat ne possède pas le package attendu par les Blazers, est l’un des principaux facteurs qui bloque les négociations, ce n’est pas le seul.

Selon Adrian Wojnarowski et Zach Lowe d’ESPN, l’évolution potentielle du marché des transferts en NBA complique également la donne sur le cas Lillard.

“Il pourrait y avoir de très gros talents disponibles via un transfert la saison prochaine. Peut-être dès la trade deadline. Peut-être l’année prochaine. Vous avez des équipes qui pèsent le pour et le contre entre utiliser les assets pour récupérer Damian Lillard et les garder pour rester dans la course afin de récupérer des joueurs plus jeunes. Des gars de calibre All-NBA qui pourraient arriver sur le marché des transferts.” – Woj

Des gars de calibre All-NBA bientôt disponibles sur le marché des transferts ? Emoji yeux X3.

Si Woj n’a pas cité de nom, Zach Lowe ne s’est pas privé : “Les récents propos de Giannis ont changé le paysage de la NBA” a notamment indiqué l’insider, faisant référence aux différents coups de pression du Greek Freak sur les Bucks afin qu’ils restent compétitifs pour jouer le titre. Joel Embiid est un autre blase qui vient rapidement à l’esprit au vu de l’évolution de la situation chez les Sixers, où son coéquipier All-Star James Harden a demandé son transfert durant l’été. Enfin, on pense aussi à Luka Doncic, qui pourrait avoir des envies d’ailleurs s’il continue à manquer de soutien chez les Mavs après leur terrible saison 2022-23.

Giannis, Embiid, Luka : tous ces gars-là ont été nommés dans la All-NBA First Team la saison dernière, tous ces gars-là ont minimum quatre ans de moins que Lillard, tous ces gars-là seront probablement plus dominants que Dame lors des saisons à venir. D’où cette hésitation que possèdent certaines équipes avant de vraiment tenter le coup sur Dame.

Alors bien sûr, peut-être que les trois superstars qu’on vient de citer ne seront jamais disponibles à l’avenir, alors que Damian Lillard veut quitter Portland ASAP. Mais peut-être vaut-il mieux se laisser la porte ouverte au cas où, plutôt que de récupérer une star de 33 ans comme Lillard qui en plus n’a que Miami dans le viseur…

