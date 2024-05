Frank Vogel viré par les Suns !

C’était dans l’air, avant même la troisième des quatre déconvenues infligées au Suns par les Wolves au premier tour des Playoffs. Un 4-0 net et sans bavures qui aura finalement scellé le sort d’un homme qui semble n’avoir jamais eu sa chance à Phoenix.

Qu’il semble loin ce temps où Frank Vogel devenait champion NBA avec les Lakers, en 2020, en pleine pandémie de COVID. Depuis ? Deux saisons moins abouties et ce bail de cinq ans avec les Suns… qui n’en aura en fait duré qu’un.

ESPN Sources: The Phoenix Suns dismissed coach Frank Vogel. The Suns — who won 49 regular-season games with league’s third-highest payroll and tax — were swept in opening-round series to Timberwolves. Mike Budenholzer will be prominent part of search. pic.twitter.com/SDTRkXxkrG

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) May 9, 2024

49 victoires et 33 défaites, dans les chiffres ça “va”, mais dans les faits pas tellement. Nommé à la tête d’un Big Three qui n’en est pas vraiment un (Durant, Booker, Beal), Frank Vogel avait mis les pieds dans un beau bazar et aujourd’hui c’est ce bazar qui l’emporte dans ce 1v1, après un premier tour cataclysmique des Suns face aux jeunes cracks du Minnesota.

Phœnix n’aura donné qu’un an à Frank Vogel, et il finit comme bouc émissaire d’une saison déprimante.

Il fallait une cible, la franchise a choisi son coach.

Apparemment, Mike Budenholzer ferait partie des profils prioritaires de recherche pour le futur poste.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2024

4-0 Wolves, disasterclass totale pour Phoenix, et très vite les rumeurs faisant état d’un vestiaire qui ne suivait plus son coach avaient fait leur arrivée. Rajoutez à cela des images peu enjouée concernant Bradley Beal et son coach et vous obteniez le cocktail parfait pour un départ inévitable. Comme dans le film “Tais-toi”, Vogel n’aura jamais été pris au sérieux, et si vous avez la ref vous êtes un vrai roi.

Bradley Beal looked to brush Frank Vogel’s hand away while heading to the bench 👀 pic.twitter.com/w3DFwzCprD

— Hoops (@HoopMixOnly) April 29, 2024



Arrivé en Arizona pour la coquette somme de 30 millions sur cinq ans, le coach passé jadis par les Pacers et le Magic va en tout cas pouvoir mettre un peu de beurre dans les épinards dans les prochains mois en attendant, peut-être, de trouver un nouveau défi en NBA ou ailleurs. Lui n’aura en tout cas pas survécu à la tornade Kevin Durant (cinq coachs en cinq ans), ni au rapport qualité/prix désastreux de Bradley Beal d’ailleurs, mais ceci est un tout autre sujet.

Dernier sujet par ailleurs, si Frank Vogel doit peut-être mother**cker dans un coin suite à son licenciement, c’est le nom de Mike Budenholzer qui a surgit très vite dès l’annonce du renvoi de Vogel. Et la rumeur dit qu’on est déjà en train d’en faire un article.