Thunder – Mavericks, la preview du Game 2 : Dallas doit percer la défense étouffante d’OKC

Après avoir remporté le Game 1 au terme d’une partie bien gérée sur le plan défensif, le Thunder espère pouvoir remettre ça à 3h30 cette nuit. Les Mavericks sont quant à eux encore en capacité de récupérer l’avantage du terrain, mais cela passera par certains ajustement tactiques, notamment autour de Luka Doncic.

Après avoir enterré Brandon Ingram vivant lors de la première manche des Playoffs face aux Pelicans, Luguentz Dort a relevé avec brio le défi Luka Doncic sur le Game 1 face à Dallas. 19 points seulement pour la star des Mavericks, bien trop peu pour avoir l’impact que l’on attend de lui à un tel niveau de compétition. L’idée ? Sans doute amener des idées nouvelles sur le plan technique, en proposant des jeux d’écrans plus poussés autour du Slovène afin de lui offrir des matchups favorables.

Il faudra aussi compter sur un meilleur Kyrie Irving, anormalement maladroit de ses mains en termes de pertes de ballon. La faute à une défense du Thunder qui coupe bien les lignes de passes, et qui peut aussi compter sur des éléments multiples capables de défendre à haute intensité. La fougue de la jeunesse. Dans la raquette, Chet Holmgren s’est joué à de nombreuses reprises de Daniel Gafford et P.J. Washington. Trop de fois, car le rookie a fait très mal avec 19 points.

Il faut absolument mieux contester ses déplacements, empêcher ses coupes au cercle de se faire, distribuer deux trois caramels pour rentrer dans sa tête. Oui, car nous n’avons toujours pas parlé de Shai Gilgeous-Alexander. Il a frôlé le triple-double lors du premier match, mais n’a pas non plus versé dans l’orgie offensive la plus totale. Et les Mavericks doivent s’en méfier, car cela va forcément arriver. En gros ? Ce match se jouera en défense. Si les Mavericks trouvent les solutions pour mieux protéger leur peinture et couvrir proprement les lignes extérieures, alors il y aura match. S’ils échouent et qu’en plus, les problèmes offensifs ne sont pas réglés, on filera probablement à Dallas avec 2 manches à rien en faveur d’OKC !