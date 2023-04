A trois jours de la fin de la saison régulière on y voit déjà un peu plus clair, à l’Est comme à l’Ouest. Mais si les podiums sont quasi connus, si quelques séries pointent déjà le bout de leur nez, un duel bat lui toujours son plein, celui qui voit s’opposer à distance les Mavs et le Thunder en vue de la dixième et dernière place qualificative pour le play-in tournament.

On y est presque. Plus que trois soirs de NBA et la saison régulière aura livré tous ses secrets. Parmi ceux-là ? Le résultat final de la course assez inattendue entre les Mavericks et le Thunder. Dallas déçoit dans les grandes largeurs, OKC étonne, et à 72h du verdict ce sont bien Shai Gilgeous-Alexander et ses coéquipiers qui sont le mieux placés, qui ont leur destin entre les mains. IInfographie, et on parle juste dessous :

🚨 Qui va se qualifier pour le Playin Tournament entre Dallas et OKC ? Voici les scénarios à suivre ! pic.twitter.com/t1sUr1vmBE — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023



Première indication, peut-être bien que demain matin les dés seront jetés. Dallas perd cette nuit face aux Bulls ? Saison terminée dans le Texas, bonnes vacances. Dans le cas contraire tout se jouera donc le dimanche soir entre Oklahoma City et Dallas, avec la réception des Grizzlies par le Thunder et des Spurs par les Mavericks.

Au vu du classement et des enjeux, Luka Doncic et ses boys devraient s’en sortir et pourraient ainsi gagner leurs deux derniers matchs, même si les Bulls ont encore une infime chance de neuvième place, même si Gregg Popovich coachera potentiellement son dernier match face aux Mavs et ne serait pas contre jouer un dernier tour aux voisins.

C’est donc plutôt du côté de l’Oklahoma que le suspense trouvera son foyer le plus douillet, mais là aussi le fait de savoir les Grizzlies sûrs à 99,5% de terminer deuxièmes pourrait rebattre les cartes en faveur du Thunder.

Pour la faire courte ? Les calculs sont très simples mais la vérité se trouvera plutôt dans l’envie de chacun (des Bulls, des Spurs, des Grizzlies) de jouer un vrai match de basket. Mais si on voulait faire un pronostic ? On souhaiterait d’ores et déjà de bonnes vacances à Kyrie Irving et une bonne recherche d’emploi à Christian Wood.