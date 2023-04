Encore une petit histoire qui va donner un peu plus de relief à cette fin de saison. Ce soir, les Kings affrontent les Warriors et peuvent décider du sort… des Lakers. Ni plus, ni moins.

On connait les antécédents d’inimitié entre les Kings et les Lakers, et si vous n’êtes pas au courant on vous conseille de taper “Kings, Lakers, Bibby, Bryant et arbitres” sur Google. Vingt années à ricaner côté Los Angeles, vingt saisons à ressasser côté Sacramento, mais cette année ce sont bien les Kings qui squattent le podium à l’Ouest et qui ont d’ores et déjà validé leur place en Playoffs et à domicile pour le premier tour. Après 17 années sans postseason, s’il vous plait.

Les Lakers ? Pour eux rien n’est fait pour le moment, et s’ils sont assurés de ne pas être en vacances lundi matin il demeure clair et net que LeBron et ses gars sont aujourd’hui dans l’incertitude la plus complète. Deux matchs à jouer, face aux Suns et au Jazz, une sixième place possible, mais un rang qui peut descendre jusqu’au huitième dans le pire des cas ! Petite infographie ? Allez :

🚨 Comment les Lakers peuvent finir 6èmes ?

Vont-ils devoir passer par le Playin Tournament ?

Voici les scénarios à suivre ! pic.twitter.com/3eeUPztIfv — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023



Mais là où tout ça devient encore plus croustillant, c’est donc dans la capacité des Kings à… choisir la destinée des Lakers, de leur ennemi de toujours. En effet, si les Kings tapent les Warriors ce soir, les Lakers peuvent encore espérer choper la sixième place, synonyme de série face aux… Kings, WTF. Au contraire, si les Kings perdent ce soir contre Golden State, les Lakers ne pourront plus attraper le sixième spot et joueront donc quoiqu’il arrive ce week-end le play-in tournament.

L’histoire fait des merveilles. Les Kings peuvent décider, ce vendredi soir, si les Lakers feront Top 6 ou le Playin Tournament. Si Sacramento bat Golden State à domicile, les Lakers ont une chance d’entrer dans le Top 6. Si Sacramento perd, Playin Tournament pour les Lakers. — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023

😭😭😭😭😭😭😭😭 Du coup Sacramento a annoncé que Fox, Sabonis, Huerter, Murray, Lyles, Mitchell et Monk seraient incertains face aux Warriors ce vendredi soir. C’est ça ma NBA. https://t.co/xX9Pakgs2r pic.twitter.com/cK7QWm5Izk — TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 7, 2023



En gros ? Les Kings peuvent donc choisir 1) le destin des Lakers et 2) leur très probable adversaire en Playoffs. Ce sera les Lakers ou les Warriors, voire les Clippers, et il va donc falloir sortir les calculettes les plus récentes car la réflexion dépasse le simple cadre d’une addition. Le poker menteur est de sortie et Sacramento alignera – ou pas – ses leaders ce soir, mais une choses est sûre en cette toute fin de saison : les Kings peuvent choisir. Ils peuvent aussi ne pas le faire, ce qui serait tout à leur honneur, mais aucun jugement ici, nous tout ce qu’on veut c’est… du sang, et pas dans les yeux si possible.