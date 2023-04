On vous annonçait hier que Carlik Jones avait été nommé MVP de G League et que la saison touchait à sa fin. C’est désormais chose faite avec la victoire finale des Delaware Blue Coats, qui ont pris leur revanche sur les champions en titre, les Rio Grande Valley Vipers.

À l’approche des Playoffs en NBA, ceux de G League sont désormais finis et ont titré les Delaware Blue Coats, la franchise rattachée à Philadelphie. La finale était exactement la même que l’an passé face aux Rio Grande Valley Vipers, mais cette fois-ci le résultat est différent avec un 2-0 pour l’équipe de l’Est. Oui, les Playoffs en G League se jouent sur un match sec jusqu’aux Finals, qui elles se jouent au meilleur des trois matchs. Même en suspense, on retrouve notre division 2. Cela permet en tout cas à notre Frenchie Sekou Doumbouya de ramener la coupe à la maison, tout comme Mac McClung, la star du Dunk Contest defévrier. Ce titre marque également l’histoire des Blue Coats puisqu’il est le premier ever, la petite sœur des Sixers ayant une histoire très récente puisqu’elle a été créée en 2007 et n’est devenue affiliée à Philly qu’en 2013. Auparavant rattachée au Jazz, aux Celtics et aux Hawks, les voilà donc champions dans la ville de la fraternité !

Ce Game 2 des finales aura été l’occasion d’un match dans le match avec deux joueurs qui se sont répondus au scoring : Mac McClung et TyTy Washington. Les deux têtes d’affiches de chaque équipe ont marqué la trentaine de points, presque la quarantaine pour celui qu’on a vu avec les Rockets plus tôt dans la saison, mais au-delà des perfs individuelles des deux loustics, le vainqueur du Dunk Contest 2023 a été bien aidé hier par Michael Foster Jr, Jaden Springer et Louis King. On a même eu le droit à un “Block by King” à 15 secondes de la fin, mais pas le même King qu’en 2016, ce qui a toutefois permis à Delaware de garder ses quatre points d’avance.

La saison 2022-23 de G League est officiellement terminée, les Blue Coats sont champions, Jaden Springer est MVP des finales. Maintenant que les petits ont fini, place aux grands à partir du 11 avril avec le début du play-in tournament !

Source vidéo : NBA G League