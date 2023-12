Mac McClung, le guard monté sur ressort qui a remporté le Slam Dunk Contest 2023, a été élu joueur du mois de novembre en G League. Le joueur de 24 ans a brillé avec son équipe du Magic d’Osceola.

Mac McClung n’est pas qu’un dunkeur. Beaucoup l’ont découvert lors du concours qu’il a remporté lors du dernier All-Star Game, mais l’ancien de Georgetown et de Texas Tech est également un vrai joueur de basket-ball.

Déjà champion de G League la saison passée avec les Blue Coats du Delaware, Mac McClung n’a pas appuyé sur la pédale de frein depuis le début de la saison. En novembre, le meneur a posé des moyennes de 25,4 points, 5,7 passes et 4,3 rebonds par match, avec quelques cartons en prime. Son équipe a remporté six de ses neuf rencontres et est actuellement troisième de la division Sud derrière les Rio Grande Valley Vipers et les Mexico City Capitanes.

Mac McClung is adding more accolades to the trophy case! 🏆

The @OsceolaMagic superstar led the G League in scoring (25.4 PTS) while adding 5.7 assists and 4.3 rebounds per game to earn November’s @Kia NBA G League Player of the Month honors. pic.twitter.com/587Hjtf15G

— NBA G League (@nbagleague) December 4, 2023

Est-ce que cela sera suffisant pour avoir une nouvelle opportunité en NBA ?

McClung n’a joué que quatre matchs dans la Grande Ligue pour trois franchises différentes (un avec Chicago, un avec les Lakers et deux avec les Sixers). Des rencontres sans enjeu de fin de saison régulière dans lesquelles il n’a pas eu – ou presque – la chance de se montrer.

Son gabarit (1m88 et 83 kilos), ses limitations défensives et son manque de régularité derrière la ligne à 3-points (en progrès puisqu’il tourne à 38,5% de réussite cette saison) lui coûtent probablement une place en NBA.

Cette saison, il évolue avec l’équipe de G League affiliée à la franchise d’Orlando. La Magic est déjà chargé sur le back-court avec la présence dans l’effectif de Markelle Fultz, Jalen Suggs, Cole Anthony ou encore Anthony Black, mais ses belles performances pourraient attirer l’œil d’autres organisations.

Source texte : G League