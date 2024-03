Déjà tout proche du triple-double récemment, Ousmane Dieng a sauté le pas cette fois-ci. 18 points, 13 rebonds et 11 passes pour l’ailier du OKC Blue en G League et, au passage, son équipe en a collé… 160 aux Santa Cruz Warriors, comme quoi, c’est champagne aussi dans la Ligue de développement.

Qui a dit que la G League ne pouvait pas être sympa à suivre ? Personne, on parle tout seul, désolé. Entre le Blue d’Oklahoma City et les Warriors de Santa Cruz cette nuit, le jeu valait pourtant la chandelle d’être suivie, une phrase qui veut rien, dire, comme certains matchs de G League finalement. Un très violent + 47 en deuxième mi-temps pour un spectacle sûrement interdit aux moins de 18 ans, et pour les moins matheux d’entre vous on est donc sur un écart très sale pris par des Guerriers qui ne se seront pas vraiment battus. Et au final, ça donne un score à en faire trembler les adeptes des 62-59 en R1.

Bounced back 🔒 pic.twitter.com/Gz43cKjvox

— OKC BLUE (@okcblue) March 1, 2024

Au milieu de cette orgie offensive et c’est ce qui nous intéresse, Ousmane Dieng en a bien profité. 18 points, 13 rebonds et 11 passes pour le Frenchie drafté en 2022 ! Souvent la balle entre les mains, Ousmane facilite beaucoup le jeu pour les copains récemment, des potos qui ont très bien mangé pendant ce match. Quatre joueurs à 20 points ou plus et un altruisme exemplaire du côté du OD d’OKC. Le gamin se développe bien en G League, où il a des responsabilités importantes et la capacité d’avoir la balle entre les mains, alors qu’on rappelle qu’Olivier Sarr est blessé à la cheville depuis le dernier match et n’avait pour sa part pas été convié à la fête.

.@ousmane11_ with a triple-double 😮‍💨

18 PTS ⏐ 13 REB ⏐ 11 AST pic.twitter.com/n2zQO2cSmm

— OKC BLUE (@okcblue) March 1, 2024

De quoi ? Ah vous êtes venus pour le score ? Pardon. 160 à 107 pour le Blue d’OKC. Une demontada on vous a dit.

Source texte : ESPN G League