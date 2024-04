Ousmane Dieng, habitué du OKC Blue cette saison, a démarré les Playoffs de G League de la meilleure des manières la nuit dernière. En plus d’un match complet à 14 points, 7 rebonds et 7 passes, l’ailier s’est ouvert un chemin pour déposer un game winner et renvoyer tout le monde à la maison, clutchissime!

Depuis hier, la ligue petite sœur de la NBA est entrée en mode Playoffs, et les Français qui y évoluent en profitent pour se montrer. Ousmane Dieng le premier.

Petit point règlement : depuis 2022, la règle en prolongations n’est plus la même. Après le temps réglementaire, le chrono disparaît et la première équipe à inscrire 7 points remporte le match. Il fallait donc être le premier à parvenir à 126 points la nuit dernière, après les 48 minutes de jeu et une égalité parfaite 119 – 119 entre le OKC Blue et les Rio Grand Valley Vipers.

Menés d’un point et au bord du gouffre (125 – 124), l’équipe B du Thunder s’en est remis à Dieng pour exécuter la dernière possession. Alors que son tir extérieur n’était pas particulièrement rodé (1 sur 7 derrière l’arc), le Frenchie a décidé de se frayer un passage dans la raquette. Drive musclé, tir à bout pourtant et fin du match quand la balle vient chatouiller les filets. TOUGH.

Dans le même temps, son compatriote Olivier Sarr n’est pas en reste. Le rebondeur fou a battu un record de franchise (en Playoffs de G League) avec 22 gobages (dont 7 offensifs!). Un Wilt Chamberlain bis si vous nous demandez, mais ça n’engage que nous. Sarr a également ajouté 14 points et 3 contres dans la victoire du Blue.

Les Playoffs de G League sont plutôt expéditifs, et le tour de Play-In pour rejoindre les demi de conf s’est achevé hier soir. Les résultats principaux :

Long Island – Capital City : 120 – 118

– Capital City : 120 – 118 Delaware – Indiana : 123 – 101

– Indiana : 123 – 101 Rio Grande – OKC Blue : 125 – 126

: 125 – 126 Salt Lake City – Santa Cruz : 111 – 113

Prochain rendez-vous pour les vainqueurs de la nuit face aux seed 1 et 2, là aussi en un seul match.

Le OKC Blue Blanc Rouge est désormais sur la route des Sioux Falls et d’un certain Théo Maledon. Si ce dernier soigne sa blessure à temps, il pourra s’offrir un beau duel tricolore face à Ousmane Dieng et Olivier Sarr.