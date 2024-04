Les highlights de Victor Wembanyama face aux Nuggets

Victor Wembanyama a décidé de n’en faire qu’à sa tête et de vraiment tenter de faire le quadruple-double avant le mois de mai, non mais qu’est-ce que c’est que ce bazar ? Dans une courte défaite face aux Nuggets, le phénomène français envoie 23 points, 15 rebonds, 8 assists, 9 contres, 1 interception, 2 balles perdues et 3 fautes.

Tout juste nommé Rookie du mois pour la troisième fois d’affilée, Victor Wembanyama a décidé de célébrer cette nouvelle récompense en démantelant l’attaque des Nuggets sur toute une soirée. Wemby a été impactant dans tous les domaines ce soir. Solide au scoring, distribuant de la passe à tout va et envoyant un nouveau match à 10 stocks, il n’a manqué que la victoire pour réaliser un match proche de la perfection.

Victor Wembanyama tonight

– 23 points

– 15 rebounds

– 9 blocks

– 8 assists

alien. pic.twitter.com/jEGFGuSKXp

— Bala 💫 (@BalaPattySZN) April 3, 2024

On va quand même dire un mot sur les pourcentages pas fabuleux (9/29 aux tirs, 3/6 aux lancers et 2/11 à 3-points). Victor a battu son record de tirs tentés sur un match, qui était de 26. Dur de lui reprocher quoi que ce soit. Dans un contexte particulier où il n’a plus l’opportunité de compter sur ses lieutenants Devin Vassell et Jeremy Sochan jusqu’à la fin de la saison, Wemby a des tirs en plus à prendre. Et quand il se montre lucide en contre-attaque, boulimique au rebond, toujours dans les chaussettes du Joker pour contrer à tout va et constamment à la hauteur du challenge que représentait les champions en titre, on ne va pas pinailler pour quelques tirs manqués.

Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas pour Wemby, toujours dans le milieu de la révolution statistique qu’il mène à lui tout seul dans cette NBA qui est de plus en plus effrayée par ce que peut faire le Français. Plus que six matchs pour les Spurs cette saison, le prochain, c’est à New Orleans vendredi soir. Les Pelicans auront à cœur de montrer aux texans leur extraterrestre local.