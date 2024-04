Les Spurs ont poussé les Nuggets dans leurs retranchements, avant de finalement s’incliner en toute fin de partie. Ce que l’on retient ? Bien sûr, les 42 points, 16 rebonds et 6 passes d’u Nikola Jokic MVPesque, qui a livré un duel remarquable avec Victor Wembanyama. Le rookie français frôle lui… le quadruple-double ! 22 points, 15 rebonds, 8 passes, 9 contres… mais une certaine maladresse au tir : 9/29, dont 2/11 à 3-points.

Victor Wembanyama est passé à quelques poussières statistiques de casser internet, épisode 378. Au terme d’une partie disputée, les Spurs ont plié à Denver, qui récupère le trône de l’Ouest. Il a fallu un très gros tir à 3-points de Michael Porter Jr. à 27 secondes du terme pour plier le débat, mais San Antonio a montré un très joli visage, même sans Devin Vassell, Jeremy Sochan et Keldon Johnson.

En l’absence de ces messieurs, c’est logiquement Vic’ qui a récupéré pas mal de responsabilités et de tickets shoot supplémentaires. Il n’a en revanche pas bonifié cet apport supplémentaire, puisque la défense des Nuggets l’a remarquablement maintenu à un 9/29 au tir dont 2/11 à 3-points. Non, c’est dans la polyvalence que Wemby s’est encore une fois illustré cette nuit.

À la passe, au contre (sur Nikola Jokic lui même) et au rebond : le V’ s’est régalé des deux côtés du terrain, et c’est bien dommage qu’il n’ait pas réussi à sortir du marquage défensif réservé par les champions en titre. Il finit à 2 passes et 1 contre d’une ligne statistique historique et hautement symbolique. Le Joker est revenu avec humour sur la soirée du Français, lui qui a du dunker 3 fois (oui, on parle de JOKIC) ce soir.

“Il a réalisé genre… 600 contres ce soir, mais c’est nous qui avons gagné.” – Nikola Jokic, via ESPN.

