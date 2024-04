Dimanche soir, on a vécu un Game 4 exceptionnel à Dallas entre les Mavericks et les Suns. Tellement exceptionnel qu’on a voulu en faire un Apéro TrashTalk.

Les Clippers ont réalisé le plus dur. Après avoir été mené 2-1 dans la série, les hommes de Tyronn Lue sont revenus à 2-2 grâce à un Game 4 de folie. Paul George et James Harden ont régalé, mais est-ce que les efforts défensifs des Clippers seront suffisants pour continuer à limiter Luka Doncic et calmer un Kyrie Irving extraordinaire ? Qui va prendre l’avantage dans cette folle série ? Sortez vos plus belles takes, c’est l’heure de l’Apéro Mavs – Clippers !