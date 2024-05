Un responsable de franchise en NBA : “Une fois que Victor Wembanyama sera prêt, il gagnera tout”

La NBA a peur. Peur de Victor Wembanyama. Auteur d’une saison rookie historique à de nombreux égards, le pivot des Spurs a avoué de lui même être encore loin de son maximum. Cette impression est confirmée par Adrian Wojnarowski, qui a confié avoir échangé avec un responsable de franchise actuellement “bien placée pour le titre NBA”. Le constat ? Il vaut mieux gagner rapidement, avant que Wemby ne prenne tout pour lui et les Spurs.

Pour être effrayant, ça l’est. Dans l’émission Pardon My Take, Adrian Wojnarowski est revenu sur la première saison de Victor Wembanyama en NBA. Un exercice tout simplement fabuleux, qui semble donc susciter autant d’admiration chez les fans de basket que de peur chez les autres équipes de la ligue. Pour un responsable de franchise, avec qui le Woj’ a discuté et qu’il qualifie de “membre d’une équipe jouant le titre NBA”, il va très vite falloir ramener les titres à la maison, avec que Wemby ne confisque tout.

“J’ai parlé à un GM/président d’une des équipes qui est actuellement taillée pour le titre, et il m’a dit : ‘On ferait mieux de gagner très rapidement. On ferait mieux de le faire très vite. Une fois que ce gamin [Victor Wembanyama] aura tout ce qu’il lui faut autour de lui, il va tout gagner, tous les ans’.” – Adrian Wojnarowski.

Pour rendre les Spurs prêts à défoncer toute la NBA année après année ? Il faudra plusieurs choses, matérielles et immatérielles. La première ? Un groupe renforcé, notamment à la mène. Woj’ précise que San Antonio pourrait ainsi sélectionner un poste 1 à la Draft 2024, avec le choix 4. Rob Dillingham ? Le prospect a avoué vouloir jouer avec Wemby. Autre option : Reed Sheppard. Peut-être un peu de recrutement à côté pour étoffer le banc, et c’est parti. Victor va dominer le basket d’une manière “encore jamais vue” selon Wojnarowski. On ne demande qu’à voir.

Source : Adrian Wojnarowski via Pardon My Take