Victor Wembanyama n’a passé qu’une seule saison en NBA, mais la perspective de le rejoindre fait déjà saliver les jeunes prospects de la Draft 2024. Rob Dillingham puis Reed Sheppard, deux guards de Kentucky projetés dans le top 10, l’ont déjà ouvertement affiché.

Cette année, les San Antonio Spurs détiennent deux choix de draft dans le top 10, et devraient selon toute vraisemblance sélectionner au moins un meneur de jeu. Ça tombe bien, certaines cibles potentielles se feraient une joie de découvrir le Texas… et la langue française.

“C’était la saison rookie la plus folle depuis longtemps. Il peut devenir l’un des meilleurs joueurs de tous les temps. Si je joue avec Wemby, c’est évident : c’est pour donner le ballon à Wemby.” – Rob Dillingham Appel du pied (locution nominale) : Invite discrète, proposition de rapprochement adressée de manière indirecte à une personne ou à un groupe de personnes – Wikidictionnaire. Ou la déclaration de Rob Dillingham, carrément moins discrète, selon le dictionnaire maison. Peut-on parler de tampering pour des joueurs qui n’évoluent même pas encore en NBA ? Peut-être pas. Ce qui est clair, c’est qu’ils sont plus d’un à vouloir venir jouer le rôle de Robin. Dillingham, meneur de jeu d’1m90, est présent dans le haut des mocks draft depuis plusieurs mois. Son profil crafty et son potentiel de playmaker peuvent intéresser San Antonio avec le pick 4… si tant est qu’il ne soit pas sélectionné avant. Selon Spurs Talk, la franchise ne devrait pas passer sa chance s’il est toujours disponible.

Reed Sheppard, son camarade de classe à Kentucky, est à peu près sur la même longueur d’onde. Interrogé à propos de la perspective de jouer avec le Rookie de l’Année 2023, il n’a pas tari d’éloges :

“Ce qu’il a fait pendant sa saison rookie était absurde, et il ne fera que s’améliorer. C’est vraiment quelqu’un avec qui on a envie de jouer et pas contre.” – Reed Sheppard Lui aussi projeté dans le haut de la Draft 2024, Sheppard est un profil plus unique qui répond aussi au cahier des charges du front-office des Spurs. La franchise veut des shooters et des playmakers autour de Victor Wembanyama, on est en plein dedans. La Wemba-mania, ça existe pour tout le monde. Ne soyez pas surpris si Donovan Clingan ou Zach Edey se mettent à déclarer des choses du genre et s’inventer des skills au shoot, on dit ça à peine au hasard.

