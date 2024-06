NBA Draft : Zach Edey sélectionné en n°9 par les Memphis Grizzlies !

Nouveau rebondissement dans la Draft NBA 2024, les Memphis Grizzlies sélectionnent Zach Edey en 9e position ! Plutôt projeté en dehors de la loterie, le golgoth de Purdue débarque dans le Tennessee pour win now!

C’est officiel, Zach Edey est le joueur le plus lourd (au sens propre du terme !) de toute la NBA. Avec 2m24 pour 136 kilos, le Canadien est un spécimen XXL de pivot traditionnel qui a terrorisé la NCAA avec Purdue. Deux fois joueur de l’année, il affectionne le jeu au poste, les rebonds et les lancers-francs provoqués. Alors que de très nombreux observateurs soulignaient un jeu pas forcément compatible avec la NBA, ses exploits en March Madness ont fait beaucoup parler. Il faudra désormais réussir à bien défendre et se rendre utile au-delà de sous le cercle.

OFFICIEL, ZACH EDEY EST LE PICK Nº9 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/GKxfLxJO3L

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

Les Memphis Grizzlies cherchaient absolument un pivot dans cette Draft 2024, et le nom de Donovan Clingan était beaucoup revenu. Dans la surprise générale, le choix de sélectionner Zach Edey répond à un besoin mais pose un tas de points d’interrogations. S’il amène de la taille et du rebond, ni son jeu offensif (très dos au panier) ni son manque de polyvalence ne semblent arranger la raquette avec Jaren Jackson Jr. Rien ne semble évident dans le fit à l’heure actuelle, mais les oursons sont dans un mode win-now et Edey aura une belle pression dès sa saison rookie ! Mais au fait, Edey quoi Ja Morant de cette nouvelle ?