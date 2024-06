Le petit frère de Jalen part dans les montagnes ! Le pick n°10 de la Draft NBA 2024 c’est Cody Williams, qui part direction le Jazz, la hype est présente !

Ailier moderne de chez moderne, Cody est l’un des profils les plus hypant de cette Draft 2024. Défenseur solide, polyvalent, bon à la finition, le poste 3 de Colorado va pouvoir développer son adresse et sa création de tir à Utah s’il est mis dans de bonnes conditions. Même avec les quelques limitations connues sur le profil de Cody, le cadet Williams est l’un des meilleurs forwards de sa cuvée. Moins costaud que son frère, plus longiligne, le sens du jeu du grand frère est toutefois bien là. Est-ce que tout cela va se traduire sur de bonnes séquences en NBA ? Le futur nous le dira.

OFFICIEL, CODY WILLIAMS EST LE PICK Nº10 DE LA DRAFT 2024 ! pic.twitter.com/7sNtA0a6oR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 27, 2024

A Utah, on est en pleine reconstruction et on a peu de garanties sur le futur. Les présences de Lauri Markkanen et de John Collins, titulaires solides sur les ailes représentent déjà des éléments qui nous donnent des idées sur le rôle que pourra avoir Williams à Salt Lake City. Cody Williams va pouvoir disposer de temps de jeu à Utah, et si tout se passe comme pressenti. Il aura du temps pour se développer ce qui est une très bonne chose car le plafond du gamin est haut, bien bien haut.

Quelques highlights de Cody Williams (le petit frère de Jalen) :pic.twitter.com/5m0DRU3gQV

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 26, 2024

Le destin de Cody Williams est scellé : ce sera à Utah que cela va se passer pour démarrer. Beaucoup croient beaucoup au potentiel du jeune Williams, Cody va essayer d’apporter à une équipe d’Utah aux besoins désespérés en défense (dernier defensive rating de la NBA). Il va falloir participer à remonter tout ça pour se faire un vrai prénom dans la NBA, car le nom de famille, il l’a déjà.