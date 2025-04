Même dans une saison hyper compliquée et marquée par une irrégularité constante, le Miami Heat a réussi à arracher sa qualification en Playoffs. Une qualification… historique.

Historique, oui, car jamais un 10e de saison régulière n’avait réussi à gagner son ticket pour les Playoffs.

Grâce au play-in tournament qui a été mis en place en 2020, le Miami Heat a eu l’opportunité de se battre pour une place en postseason malgré une saison régulière qu’on tentera vite d’oublier à South Beach (37 victoires – 45 défaites). Pour cela, il fallait gagner non pas un mais deux matchs à l’extérieur.

Check. Check.

La bande d’Erik Spoelstra s’est d’abord largement imposé à Chicago en milieu de semaine, avant d’arracher la victoire cette nuit à Atlanta en prolongation grâce à un énorme Davion Mitchell.

“Toute cette saison symbolise la Heat Culture. Ce n’était pas une saison parfaite, mais avec tous les hauts et les bas, on a continué à se battre. Cela en dit long sur notre équipe/franchise et on continue de progresser.” – Tyler Herro

Le Heat va donc disputer les Playoffs pour la sixième fois de suite (record de franchise égalé), avec un premier tour face aux Cleveland Cavaliers (64 victoires cette saison, v’là la récompense).

