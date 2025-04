Luka Doncic : “Bien sûr que je voulais finir à Dallas”

Dans une interview avec ESPN sortie hier, Luka Doncic est revenu sur son trade des Dallas Mavericks vers les Los Angeles Lakers. L’occasion pour le Slovène de parler de son ancienne équipe mais aussi de se projeter sur son futur.

C’est une interview qui va forcément faire parler car le transfert de Luka Doncic reste encore à ce jour un événement qu’on n’imaginait pas. Idole des fans à Dallas et appelé à porter la franchise pendant toute sa carrière, comme Dirk Nowitzki avant lui, Doncic est tombé de haut quand il a appris son trade début février. Des propos rapportés par ESPN.

Luka Doncic tells @malika_andrews about throwing his phone and breaking it when he found out he got traded to the Lakers 😳

“My heart was broken honestly.” 💔 pic.twitter.com/rfsIGlOaBC

— ESPN (@espn) April 18, 2025

[que ressent-il quand il apprend le trade ?] “De la tristesse principalement. Honnêtement, mon cœur était brisé.”

Si la nouvelle était si dure à digérer pour Luka, c’est aussi parce que Dallas était sa maison. C’est l’équipe qui l’a drafté en 2018, il y était depuis sept années déjà et il se voyait y rester toujours.

[Vouliez-vous finir votre carrière à Dallas ?] “Bien sûr, c’est une question facile.”

Après un retour très émouvant à l’American Airlines Center le 10 avril dernier, Luka Doncic a désormais l’envie de “passer à autre chose”. Les Playoffs débutent dès ce samedi soir avec les Lakers qui reçoivent les Wolves. Un nouveau chapitre donc sous le maillot d’une nouvelle équipe. Reste à savoir si cette histoire d’amour durera longtemps, puisque Luka peut tester le marché à l’été 2026 en renonçant à sa player option. À l’entendre, le joueur semble ouvert à l’idée de voir son futur dans la Cité des Anges. Une excellente nouvelle pour la fanbase des Angelinos.

Luka Doncic with @malika_andrews about being a Los Angeles Laker and playing with LeBron James 👀

“I mean, it’s LeBron.” 😅 pic.twitter.com/H4UssF3XSk

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) April 18, 2025

Source texte : ESPN