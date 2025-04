Au terme d’une prolongation avec un héros inattendu, le Heat est finalement venu à bout d’Atlanta (114-123). Une victoire qui leur permet de décrocher leur ticket pour les Playoffs, ce qui n’était encore jamais arrivé pour un dixième de Conférence.

On a presque cru au match de trainard parfait pour les Hawks, mais malgré avoir subi un comeback des Faucons, c’est bien Miami qui l’emporte après prolongation, et qui verrouille définitivement sa place en Playoffs.

Tout avait pourtant très bien commencé pour les hommes de Spoelstra : 10-0 dès l’entame, une avance qui montera jusque 17 points, et une dizaine d’unités d’avance avant le dernier quart, tout allait pour le mieux. Mais sur la dernière période, les Hawks se sont réveillés derrière un Trae Young qui commençait à bien chauffer. Quelques gros tirs et un layup d’Ice Trae plus tard et nous voilà à égalité au bout de 48 minutes… OVERTIME !!!

Alors vu la dynamique et le public qui poussait, il était difficile de voir autre chose qu’une victoire d’Atlanta au bout de cette prolongation, mais c’était sans compter le héros inespéré du soir : Davion Mitchell. Jusque là, l’ancien Kings ne réalisait pas une grande performance (7 points à 2/9 au tir), mais dans ces cinq dernières minutes, Mitchell a excellé.

9 points à 3 sur 4 au tir, tous pris derrière l’arc, et un ÉNORME rebond offensif qui lui permettra d’inscrire le dagger. C’est tout Miami qui peut le remercier car grâce à lui, la franchise floridienne file en Playoffs, du jamais vu pour un dixième de Conférence.

Cependant c’est un autre Mitchell au numéro 45 que le Heat ne va pas tarder à croiser. Le rendez-vous est pris avec les Cavs. On veut pas se montrer pessimiste mais ce sera quand même une toute autre paire de manches pour Tyler Herro et compagnie.

