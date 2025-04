Grâce à leur victoire au bout du suspense face aux Hawks (114-123 après prolongations), le Heat file tout droit vers les Playoffs malgré une saison pleine de rebondissements. Les Cavs de Donovan Mitchell se dresseront face à eux. On veut bien croire au “Spoelstra Basketball” mais faut pas pousser non plus.

Deuxième victoire au Play-in et ça y est, le Heat est en Playoffs après avoir battu les Hawks. Un accomplissement presque inespéré, tant la saison de Miami a été semée d’embûches. Obligés de se séparer de Jimmy Butler en très bons termes (lol), Tyler Herro et ses coéquipiers ont tout de même réussi à accrocher une dixième place dans la Conférence Est, bien aidés par les cinq équipes derrière eux, qui ont préféré sortir le gros Tank plutôt que de nous servir du beau basket. Deux matchs de Play-in plus tard et voilà le Heat en PO, pour la sixième fois consécutive.

🚨 OFFICIEL !

CAVALIERS – HEAT AU PREMIER TOUR DES PLAYOFFS !

Une fois de plus, Miami sort du Play-in ! pic.twitter.com/naVHg79RS5

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 19, 2025

Mais face à eux se dresse l’ogre de l’Est : les Cavaliers. L’équipe désormais emmenée par Kenny Atkinson n’a fait qu’une bouchée de ses opposants cette année, terminant la saison avec 64 victoires pour 18 défaites, une première depuis 2010. Avec ce bilan, les Cavs se sont emparés de la première place de leur Conférence. Ce premier tour ne devrait être qu’une formalité pour une équipe qui vise déjà les Finales de Conf pour essayer de défaire les Celtics champions en titre, et enfin se couronner réellement, reine de l’Est.