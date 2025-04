Voilà une nouvelle dont on se serait bien passé. Gregg Popovich a dû être transporté d’urgence à l’hôpital hier soir après s’être évanoui dans un restaurant de San Antonio…

Ce genre de news concernant Coach Pop a forcément de quoi faire flipper, lui qui n’a pas coaché pendant la majeure partie de la saison après avoir fait un AVC en novembre. Son assistant Mitch Johnson avait assuré l’intérim depuis le cinquième match jusqu’à la fin de la saison afin de permettre au technicien, âgé de 76 ans, de prendre pleinement soin de sa santé. L’accident survenu ce mardi, peu avant 20h30 heure locale, dans un steakhouse de la ville de San Antonio, serait d’ailleurs lié à celui qu’il a subi il y a cinq mois, mais heureusement, le pronostic vital de celui qui entraîne les Eperons depuis bientôt 30 ans n’a pas été mis en danger par cet incident.

#SanAntonioSpurs legend #GreggPopovich left a local restaurant in an ambulance Tuesday night … after officials say they responded to a call for an elderly person who had fainted, #TMZSports has learned. All we know about what happened: https://t.co/JoLq4otgjk pic.twitter.com/r51itgWEvg

— TMZ Sports (@TMZ_Sports) April 18, 2025

San Antonio Spurs coach Gregg Popovich had a medical incident at a restaurant on Tuesday night and he is now home, stable and doing fine. Popovich had a mild stroke in November and missed the rest of the season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) April 18, 2025

Même s’il récupère encore, et qu’il s’est écarté du basket pour prendre soin de sa santé, Coach Pop est probablement toujours fragilisé par cet AVC subi à l’automne dernier. Mais heureusement, TMZ et Shams Charania (ESPN) ont depuis apporté des nouvelles bien plus rassurantes concernant l’état du coach texan. Gregg Popovich semblait conscient au moment d’entrer dans l’ambulance et était même en mesure de parler. Aujourd’hui il a regagné son domicile et se porte beaucoup mieux, toujours selon TMZ et Shams Charania. On lui souhaite maintenant le plus de repos possible afin qu’il retrouve 100% de ses moyens, puis les bancs NBA, peut-être, mais toujours à son rythme.

Source texte : TMZ & Shams Charania (ESPN)