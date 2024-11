Depuis samedi, Gregg Popovich est absent du banc des Spurs pour des raisons médicales. Si les premières nouvelles s’étaient voulues très rassurantes, il pourrait, en réalité, y avoir de sérieuses inquiétudes autour de l’état de santé de Pop’.

Après le match face aux Clippers à Los Angeles, Mitch Johnson – le suppléant de Gregg Popovich – s’était voulu rassurant quant à l’état de santé du mythique coach des Spurs. Même son de cloche de la part de certains insiders. Si la durée de l’absence de Pop’ n’était pas encore définie, il s’agissait simplement d’un temps de repos pour l’entraîneur de 75 ans, présent sur le banc des Spurs depuis 1996.

Sauf que l’inévitable Shams Charannia est venu apporter une nouvelle version de cette histoire au cours des dernières heures. L’insider rapporte qu’il y a de “sérieuses inquiétudes” autour du coach quintuple champion NBA. Cette information reste tout de même assez floue tant il est difficile d’en déduire la gravité de la situation de Gregg Popovich uniquement en se basant sur les propos de Shams.

“There is a great level of concern around the situation.”@ShamsCharania with the latest on Gregg Popovich being out indefinitely after suffering a health issue Saturday. pic.twitter.com/FXePQNlu1M

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) November 5, 2024

Pour le moment, aucune information supplémentaire n’a été communiquée. Aux dernières nouvelles, Pop’ ne sera pas sur le banc des Spurs lors de la rencontre de ce soir face aux Rockets, comme cela était initialement prévu.

Les informations étant très limitées sur le sujet, au moment d’écrire ces lignes, rien n’indique que Pop sera présent ce jeudi avec les Spurs pour défier les Blazers. Il faudra attendre de nouvelles updates pour savoir si oui ou non le septuagénaire pourra reprendre les rênes de son équipe.

Source texte : Shams Charania