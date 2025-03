Tout récemment, Shaquille O’Neal a déclaré qu’il serait temps d’intégrer Stephen Curry dans la discussion sur les meilleurs joueurs de l’histoire. Sans surprise, le coach des Warriors Steve Kerr est d’accord avec Shaq, et il est même allé un peu plus loin.

Ancien coéquipier de Michael Jordan et Tim Duncan lorsqu’il était joueur, et ayant eu la chance de coacher les meilleurs basketteurs NBA des quinze dernières années en Stephen Curry, Kevin Durant et LeBron James (ce dernier avec Team USA), Steve Kerr est plutôt bien placé pour juger de la greatness d’un joueur. Et pour lui, Steph mérite de voir son nom être associé avec les plus grands.

Quand il a été interrogé sur les récents propos de Shaquille O’Neal, Kerr a ouvert la boîte à compliments (via 95.7 The Game).

“Je pense qu’il a raison parce que Steph est la superstar la plus unique de tous les temps. Il a brisé des barrières. Il a changé le jeu. Ce qu’il fait aujourd’hui est unique en son genre. Je ne peux même pas imaginer que quelqu’un puisse faire ce que Steph fait.”

Steph changed the game. Kerr said it. Shaq said it. 🐐🔥 #StephBetter pic.twitter.com/G3ZrDN2SpJ

— 95.7 The Game (@957thegame) March 5, 2025

Meilleur shooteur de l’histoire et joueur offensif exceptionnel (il l’a encore prouvé tout récemment), Stephen Curry a révolutionné la NBA tout en permettant aux Warriors de construire une véritable dynastie (quatre titres de champion en six Finales entre 2015 et 2022).

Il a redéfini toutes les notions de spacing, il fait flipper toutes les défenses à la seconde où il franchit la moitié de terrain, et a transformé le jeu sans ballon en art grâce à sa capacité à bouger sans cesse en attaque. Tout ça en ne faisant que 1m88 pour 84 kilos. La preuve qu’on peut déplacer des montagnes sans avoir d’énormes qualités athlétiques, mais avec les skills et l’intelligence de jeu qui va avec.

“La façon dont il influence le jeu, c’est différent. Lorsqu’on parle de qui est le plus grand joueur de tous les temps, on pense automatiquement à ces merveilles génétiques. LeBron, Michael Jordan, Wilt Chamberlain et tous les autres. Steph n’entre pas dans ce moule. D’un point de vue technique, ce n’est même pas un débat. Il est le meilleur de tous les temps quand on parle de skills.” – Steve Kerr

La technique de shoot, la technique de dribbles, le handle, les finitions près du cercle, la capacité à passer la balle… toutes ces choses sont maîtrisées quasiment à la perfection par Stephen Curry.

Est-ce que ça fait de lui le joueur le plus technique de l’histoire ?

Chacun se fera son avis, il y a du monde qui peut prétendre au trône dans cette discussion. Mais clairement, Steph est l’un d’entre eux.

Source texte : 95.7 The Game

STEPH BREAKS OUT ALL THE TRICKS 🪄

Curry gets crafty for 2 on ESPN! pic.twitter.com/v8H0nDUgiA

— NBA (@NBA) January 23, 2025