Plus d’un mois après l’énorme échange entre Luka Doncic et Anthony Davis, la propriétaire des Lakers Jeanie Buss s’est exprimée sur son ancien intérieur All-Star, et pas forcément en bien…

La fille du légendaire Jerry Buss a en effet souligné le soi-disant mécontentement d’Anthony Davis aux Lakers, dans un entretien pour NPR.

“On a perdu trois ans de suite contre les Denver Nuggets en Playoffs, et ça aurait encore une fois été la même chose en Playoffs (cette année). Anthony Davis se plaignait de la position où on le faisait jouer et il n’était pas content. Je pense donc que le transfert était positif pour les deux équipes. Ils (les Mavs) ont obtenu ce qu’ils voulaient, on a obtenu ce qu’on voulait.”

Jeanie Buss fait évidemment référence aux déclarations de Davis peu avant le transfert de Luka Doncic. Au micro de l’insider Shams Charania, AD avait indiqué tout haut qu’il voulait à nouveau jouer au poste 4, et que les Lakers se devaient de recruter un pivot pour l’associer à ses côtés et espérer jouer le titre..

Une semaine plus tard, Anthony Davis a été envoyé à Dallas contre Luka Doncic.

Anthony Davis’ unhappiness on the Lakers helped lead to the Luka Dončić trade 👀

(via @NPR) pic.twitter.com/JTJasXJzqU

— Yahoo Sports (@YahooSports) March 6, 2025

On n’a pas forcément l’habitude d’entendre Jeanie Buss dire des choses négatives sur les superstars qui ont porté la mythique tunique des Lakers, encore moins sur celles qui ont aidé les Lakers à remporter un titre NBA, comme AD en 2020. Mais la relation entre Anthony Davis et les dirigeants de Los Angeles semble avoir atteint un vrai point de frustration suite à l’élimination en Playoffs face aux Nuggets en avril 2024, et après les déclarations faites à Shams.

Néanmoins, cela n’a pas empêché les Lakers de rendre hommage à AD quand il a fait son retour dans la salle de Los Angeles le 25 février dernier, en tant que joueur des Mavericks.

Source texte : NPR (Morning Edition)

À lire également :