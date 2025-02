Vidéo : l’hommage des Lakers pour Anthony Davis

Pour son retour à la Crypto.com Arena, les Lakers ont sorti une vidéo hommage pour Anthony Davis, un des artisans majeurs du titre de 2020.

Avec tout le vacarme autour de Luka Doncic, on oublierait presque que ce duel entre Lakers et Mavericks marquait également le comeback d’Anthony Davis à la Crypto.com Arena. Alors, on vous l’accorde, il n’était pas en tenue, mais il était bien dans le groupe de Dallas qui a fait le déplacement.

Pour fêter le retour de l’un des artisans majeurs du titre de 2020, les Lakers ont envoyé une petite vidéo hommage des familles comme la NBA sait si bien le faire.

Anthony Davis tribute video. 🫡

(via @jovanbuha)

pic.twitter.com/VJj68vKR7y

— Hoop Central (@TheHoopCentral) February 26, 2025

Certes, on n’est pas face à l’hommage du siècle, mais le job a été fait et c’est la moindre des choses pour remercier un joueur qui a tant apporté aux Angelinos. Si beaucoup retiennent les blessures, il ne faut pas oublier que lorsqu’il a été sur deux jambes, AD était injouable.

Il suffit de voir ses performances cette saison avant sa blessure pour s’en rendre compte.