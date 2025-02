Cette nuit, à 4h du matin, Luka Doncic va affronter les Mavericks – sous le maillot des Lakers – pour la première fois depuis l’improbable transfert de début février. Des retrouvailles qui promettent de provoquer de grosses étincelles. Pour planter le décor, zoom sur les témoignages et déclarations de ces derniers jours, de Los Angeles à Dallas.

Kyrie Irving (joueur des Mavericks) :

“Je m’attends à un grand match de basket. Il y aura beaucoup de grands joueurs sur le parquet en même temps. Avec Luka qui est désormais à L.A. et qui affronte son ancienne équipe, l’histoire est déjà écrite. Je n’ai rien à ajouter à ça. Je vais surtout dire à mes gars de se concentrer sur ce match de haut niveau que nous devons gagner. […] Ils seront prêts à jouer contre nous. Luka sera évidemment très confiant pour ce match. Il a bien joué le dernier match donc il se sent bien, nous devons en être conscients.”

Kyrie Irving shares his perspective on the Dallas Mavericks facing Luka Dončić with the Los Angeles Lakers for the first time on Tuesday. pic.twitter.com/egcufryvpM

— Grant Afseth (@GrantAfseth) February 23, 2025

Dorian Finney-Smith (joueur des Lakers, passé par Dallas avec Luka) :

“Je pense qu’il va être excité. Mais tout le monde dans le vestiaire est excité. On est derrière lui. Je suis excité. Je sais que Doncic sera prêt, mais j’essaie de ne pas lui mettre trop de pression parce qu’en fin de compte, nous voulons juste obtenir la victoire. Si nous gagnons, je sais qu’il sera heureux.”

J.J. Redick (coach des Lakers) :

“Je pense que ça ira pour lui. Chaque jour qu’il passe avec nous devient un peu plus normal. Je suis passé par là. La première fois que vous jouez contre votre ancienne équipe, surtout si près dans le temps, ça va être bizarre. Mais il s’en sortira.”

On Tuesday night, Luka Doncic will take on the #Mavericks for the first time since he was traded to LA.

How will Luka handle facing his former team?#Lakers head coach JJ Redick: “It’s going to be weird but he’ll be able to handle it.”#MFFL @wfaa #LakersNation pic.twitter.com/i6X45otMYC

— Jonah Javad (@JonahJavad) February 25, 2025

P.J. Washington (joueur des Mavericks) :

“Je m’attends à ce qu’il joue à son meilleur niveau. Connaissant le joueur qu’il est, sa mentalité quand il joue, je sais qu’il sera prêt dès que nous serons sur le terrain. Mais évidemment, nous avons hâte de nous mesurer à lui. Il nous manque. Au final, c’est notre frère.”

Dave McMenamin (insider des Lakers) :

“Une source proche de Luka m’a dit qu’une bête s’était réveillée en lui en entendant certains des commentaires de la part des Mavs (sur son poids et sa condition physique, ndlr.), et cela a augmenté son niveau de motivation.”

Sources close to Luka say ” a beast was awakened inside him” after leaks from the Mavs “disparaging his weight and conditioning” were released 👀

More here: https://t.co/OyX516OR1J

(via @mcten) pic.twitter.com/ViBczvhSWw

— Bleacher Report (@BleacherReport) February 25, 2025

Sources texte : ESPN, The Athletic

À lire également :