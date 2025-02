🚨 Diana Taurasi prend officiellement sa retraite !

Diana Taurasi vient de mettre un terme officiel à sa carrière de basketteuse. Une légende parmi les légendes, qui a marqué la WNBA et le basket féminin de son empreinte. Elle restera à tout jamais l’une (la ?) des meilleures joueuses de ce sport, laissant derrière un héritage que le mot “immense” peinerait sans doute à décrire.

Très difficile de trouver la bonne formule pour évoquer rapidement ce qu’à fait Diana Taurasi dans sa carrière. Tout simplement car il s’agirait là d’un manque de respect envers l’ensemble de ses accomplissements dans le basketball. Une légende à la longévité sans égale, qui quitte la scène professionnelle en laissant derrière elle ce qui est sans doute le palmarès le plus complet de l’histoire de son sport.

Dès ses années lycée, elle s’impose comme le futur du basketball américain féminin. Une tornade qui emporte toutes les récompenses possibles et imaginables sur son passage, avec un niveau de jeu qui ne peut tout simplement pas être géré par ses adversaires. Anecdote : à l’université, après un premier titre NCAA laissé en chemin lors de la demi-finale, Diana Taurasi indique qu’elle “ne perdra plus aucun tournoi’ tant qu’elle aura le maillot de UConn sur les épaules. Résultat : 3 titres, les 3 années suivantes.

Elle débarque en WNBA en 2004. First pick de la Draft, logique. S’engage une relation de 20 ans avec le Phoenix Mercury, qui donnera à la franchise 3 titres. Bien sûr, elle évolue en parallèle avec Team USA, pour une moisson tout simplement légendaire. Entre 2004 et 2024, elle n’a jamais perdu une finale olympique. 6 titres aux Jeux en 6 olympiades différentes, d’Athènes à Paris. Faut quand même se rendre compte de la folie de cette phrase.

Sur le plan individuel, la cheminée est aussi plus que garnie. Bien sûr, on retient le plus cette ligne, celle de la meilleure scoreuse de l’histoire de la WNBA, la seule à plus de 10 000 points (10 646). Symbole de sa longévité énorme. 20 ans dans la même équipe. Une statistique qui ne sera pas approchée de sitôt. Il faut ajouter un titre de MVP de saison régulière, deux de MVP des Finales, 14 apparitions dans les All-WNBA Teams… La cheminée fait la taille des Champs-Élysées.

La grandeur de Taurasi, c’est aussi sa carrière en Europe. 6 titres d’EuroLeague, de multiples titres nationaux en Russie… une empreinte immense partout où elle s’est établie. C’est cela qu’elle nous laisse : une polyvalence sans égal, une longévité extrême. Pour toujours, une légende parmi les légendes.