Sept matchs sont au programme cette nuit en NBA. Le plus gros événement est évidemment les retrouvailles entre Luka Doncic et les Dallas Mavericks à 4h, mais ce n’est pas la seule affiche alléchante !

La Preview complète de Lakers – Mavericks

Le programme NBA du soir

1h : Raptors – Celtics

1h30 : Magic – Cavaliers

2h : Pelicans – Spurs

2h : Grizzlies – Suns

2h : Rockets – Bucks

4h : Lakers – Mavericks

4h : Warriors – Hornets

L’autre match à ne pas rater : Rockets – Bucks

Magic – Cavaliers et Grizzlies – Suns sont également intéressants, mais l’affiche du soir avec les meilleures équipes, c’est ce beau Rockets – Bucks. Les cinquièmes de la Conférence Ouest affrontent les quatrièmes de l’Est dans un match important pour l’avantage du terrain en Playoffs (dans les deux conférences).

C’est une belle opposition de styles entre une défense solide et fougueuse (un peu plus dans le dur ces derniers temps) et une équipe plus vieillissante mais expérimentée et dans une bonne dynamique (quatre victoires de suite). Giannis Antetokounmpo et Alperen Sengun sont les deux intérieurs stars et ne peuvent pas avoir des styles de jeu plus opposés pour mener leurs coéquipiers.

Un match dont on n’a pas l’habitude et qui pourrait bien être le meilleur de la soirée, si on ne parle que de basket-ball !

Mais aussi…

Une promenade de santé, sur le papier, pour les Boston Celtics face aux Toronto Raptors.

Gros test pour les leaders de l’Est contre un Orlando Magic de nouveau (presque) au complet.

Pelicans – Spurs sans Victor Wembanyama ou la nouvelle rivalité des tréfonds de l’Ouest.

Les Memphis Grizzlies ont l’occasion d’enfoncer encore un petit peu plus les Phoenix Suns. Quelque chose nous dit que ça ne déplairait pas à Ja Morant.

Un petit match entre les Lakers de Luka Doncic et les Mavericks, rien de bien spécial……….

Les Charlotte Hornets sont en train de prendre une pile contre toutes les équipes californiennes, c’est le tour des Golden State Warriors.

Les Français en lice

Moussa Diabaté et Tidjane Salaün face aux Golden State Warriors.

L’injury report pour les matchs de ce soir, c’est juste ici