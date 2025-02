Il est là, le moment tant attendu depuis le 2 février dernier, date du transfert de Luka Doncic aux Los Angeles Lakers. Le génie slovène va affronter cette nuit, à 4h, les Dallas Mavericks pour la première fois de sa carrière.

L’un des plus grands moments de cette saison NBA est arrivé. Cette nuit, à 4h, Luka Doncic sera en tenue, prêt à affronter les Dallas Mavericks, la franchise avec laquelle il imaginait évoluer toute sa carrière. Le Slovène commencera la rencontre avec un goût amer en bouche, une envie de revanche.

S’il faudra attendre le 10 avril prochain pour voir le retour du génie à l’American Airlines Arena devant les yeux de Nico Harrison, une rencontre que même Anthony Edwards a affirmé vouloir voir en courtside, ce 25 février marque tout de même l’acte de naissance d’une nouvelle rivalité en NBA.

Mavericks GM Nico Harrison on trading Luka Doncic:

“I believe that defense wins championships.”

Cold. pic.twitter.com/Do8gLhAxlA

— Legion Hoops (@LegionHoops) February 2, 2025

Une guerre entre un joueur trahi et un General Manager sans le soutien de son public. Entre un des meilleurs joueurs du monde et celui qui l’a transféré sans même tenir au courant son agent. Et lorsque des bêtes sont blessées, elles deviennent souvent bien plus dangereuses.

“Bien que Doncic n’ait pas commenté publiquement les fuites incessantes de l’organisation des Mavericks dénigrant son poids et sa condition physique, une source proche de Doncic a déclaré à ESPN que ces commentaires ont servi de source de motivation. ‘Une bête s’est réveillée en lui’, a déclaré la source.”

Au-delà de l’importance du match pour la course aux Playoffs, ce Lakers – Mavericks a des airs d’explication. Bien sûr, en conférence de presse, J.J. Redick expliquera sans doute que le plan de jeu des Angelinos ne sera pas différent de l’habituel, mais qui en voudra à Luka Doncic s’il venait à prendre 50 tirs sur la truffe de ses anciens coéquipiers.

Luka Doncic is in high spirits for his first game vs The Mavericks pic.twitter.com/YSC942bCo2

— Jordan Richard (@JordanRichardSC) February 24, 2025

Malheureusement, Anthony Davis – toujours blessé – ne pourra pas faire son retour dans la salle des Lakers. L’opposition directe entre les deux “victimes” de ce transfert n’aura donc pas lieu. Mais l’essentiel est ailleurs de toute façon.

Le plus effrayant pour les Dallas Mavericks, c’est qu’après quelques semaines de blessures, un All-Star Break et des premières performances décevantes sous le maillot pourpre et or, Luka Doncic est enfin monté en régime ce samedi face aux Nuggets. Comme s’il voulait se préparer pour être au top ce soir !

La primera gran noche de LUKA DONCIC con @LosLakers 🟣🟡

💫32 PUNTOS

💫10 REBOTES

💫7 ASISTENCIAS

💫4 ROBOS

Para ganar en la pista de unos Nuggets que acumulaban 9 victorias consecutivas. pic.twitter.com/DinF2YkfaP

— NBASpain (@NBAspain) February 23, 2025

Un mardi à 4h du matin, ce n’est pas l’heure idéale, mais c’est celle du crime. Les plus courageux resteront debout, les autres le regarderont au réveil, mais aucun fan de NBA ne passera à côté de ces retrouvailles entre Luka Doncic et les Mavericks.

