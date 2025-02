Sur le point de retrouver les Mavericks pour la première fois ce soir, Luka Doncic reste sur sa meilleure performance aux Lakers, samedi à Denver. De J.J. Redick à LeBron James, tout le monde à Los Angeles semble d’accord sur une chose : les clés de l’attaque doivent revenir au génie slovène.

Le coach des Lakers J.J. Redick n’a pas dormi pendant deux jours consécutifs pour préparer au mieux le choc face à Denver ce week-end. Dans son plan de jeu, il y avait deux grands axes : un axe défensif concernant la meilleure manière de limiter Nikola Jokic, et un axe offensif pour maximiser la production de la nouvelle recrue Luka Doncic.

Résultat : Luka a porté les Lakers vers une large victoire en sortant sa meilleure performance sous le maillot pourpre et or (32 points, 10 rebonds, 7 passes, 4 interceptions), pendant que Jokic a connu l’un de ses pires matchs de la saison.

“Luka était super, il a contrôlé le match quand il avait la balle en main, il a pris de bonnes décisions. […] Luka Doncic doit être celui qui contrôle notre attaque. Quant à LeBron (James) et AR (Austin Reaves), comme on va échelonner tout le monde, ils auront aussi l’occasion d’avoir la balle en main, mais tous les trois sont des basketteurs très intelligents, et on peut créer des mismatchs.” – J.J. Redick

Après le choc du transfert de Luka Doncic, on s’est rapidement posé la question de savoir comment les Lakers allaient trouver le bon équilibre entre Luka et LeBron James, sans oublier Austin Reaves. Les deux premiers ont l’habitude d’évoluer dans une attaque qui tourne complètement autour d’eux, et le troisième est devenu un excellent créateur offensif quand il a le ballon en main.

Au cours des trois premières rencontres de Doncic aux Lakers, on a vu des flashs intéressants mais le Slovène ne semblait pas lui-même (jamais plus de 16 points marqués). Non seulement parce qu’il n’est pas encore dans sa condition physique optimale, non seulement parce qu’il était dans un nouvel environnement, mais aussi parce qu’il évoluait beaucoup sans ballon, ce qui ne l’a pas aidé à trouver son rythme. Face aux Nuggets, la balle était beaucoup plus dans ses mains (usage rate de 36% : taux le plus élevé de l’équipe, et de Doncic depuis son arrivée) et on a tout de suite vu la différence.

Le succès des Lakers à Denver ressemble à une victoire référence car en plus de la belle perf’ de Luka Doncic, LeBron James (25 points) et Austin Reaves (23 points, 7 passes) ont pu contribuer de manière très sérieuse.

Évoluant plus souvent sans ballon mais obtenant des paniers faciles grâce à Luka (notamment en transition), le King a vu son usage rate baisser un peu (voir plus bas) sans que son impact n’en soit affecté. Cela lui permet au contraire de gagner en efficacité et d’avoir moins de pression sur les épaules, ce qui n’est pas du luxe à 40 balais. C’est l’occasion pour LeBron de s’inspirer de son pote Dwyane Wade qui avait choisi – en 2011 avec les Heatles – de se mettre en retrait pour laisser les clés à James. Aujourd’hui, c’est au tour du King de laisser le contrôle à Luka pour qu’il soit lui-même et ainsi maximiser les chances des Lakers.

“Je suis un receveur-né, il est un quarterback-né, donc ça colle parfaitement.” – LeBron James sur sa relation avec Luka, en prenant une référence de Foot US

Quant à Reaves, il avait face aux Nuggets un usage rate globalement similaire à celui qu’il possède cette saison. On est donc sur un très bel équilibre à la fois individuel et collectif entre les trois principaux créateurs de Los Angeles.

Luka Dončić had a team-high usage rate of 36% in tonight’s win over the Nuggets, his highest in his four games with the Lakers (season average: 32%)

LeBron James: 28.4% usage tonight (season average: 29.5%)

Austin Reaves: 23.4% usage tonight (season average: 22.8%)

Il a fallu quatre matchs aux Lakers pour trouver de vrais automatismes offensifs et une dynamique qui semble pouvoir tirer le meilleur de tout le monde.

Retrouvant progressivement la forme après son absence de presque deux mois (il est passé par Cabo durant le All-Star Break), Luka Doncic devrait continuer de gagner en confort avec sa nouvelle équipe des Lakers, jusqu’à redevenir le joueur calibre MVP qu’il était à Dallas. Et à ce moment-là, les Lakers risquent d’être très, très dangereux.

Source déclarations : conférence de presse Lakers

