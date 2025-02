Les deux premiers matchs de Luka Doncic avec les Lakers n’avaient pas été très convaincants. Le temps de se remettre en forme, de perdre les quelques kilos pris dans l’avion dirons nous. Cette nuit à Denver on s’est un peu rapproché de la version attendue de Luka, et c’est beaucoup plus intéressant à regarder.

Belle affiche cette nuit dans le Colorado, entre deux franchises qui se connaissent par cœur depuis quelques saisons. Petite nouveauté tout de même, un petit nouveau côté Lakers, la défense de Denver s’en serait probablement bien passée.

Luka Doncic qui va très vite mettre l’accent sur ce pourquoi tout le monde patiente :la connexion entre un Roi et son successeur désormais désigné :

Un début de match lors duquel on se dit très vite que la V2 de Luka est infiniment plus intéressante que la V1, bien qu’encore expérimentale. Mais peu importe, Luka Doncic a le sourire, il a retrouvé un peu de vitesse et la projection fait saliver.

16 points, 4 rebonds, 3 passes, 1 steal, 1 contre

17 sourires

Du leadership

En un quart-temps.

Avant la mi-temps Jamal Murrayt enchaine deux très gros tirs et Nikola Jokic ramène constamment les Nuggets dans le match, et on se dit alors qu’on se referait bien une série de Playoffs entre ces deux équipes en avril ou mai.

Mi-temps à Denver, les Lakers mènent 63-54.

Luka Doncic est en 19/5/5

LeBron en 15/5/3

Nikola Jokic est en double-double

Jamal Murray a pris un coup de chaud.

Avec un Doncic ressourcé à la baguette tout est plus simple pour LeBron James, pour le duo Austin Reaves / Rui Hachimura également, et en deuxième mi-temps les Nuggets vont galérer à tenir le rythme imposé par les Angelinos. L’occasion pour Lulu d’envoyer quelques derniers highlights, pour LeBron James de renvoyer Michael Porter Jr. à la crèche et pour les Lakers de creuser un écart définitif, soirée réussie à tous points de vue pour JJ Redick.

32 points, 10 rebonds, 7 passes, 4 steals, une connexion royalo-princière et donc la promesse de beaux jours à Los Angeles. Luka Doncic a donné cette nuit le sourire aux fans des Lakers, et quelque chose nous dit qu’il y en aura d’autres. Et sinon, ils vont comment les fans des Mavs ?