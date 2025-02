Improbable fin de match à Philadelphie cette nuit, avec une claquette au buzzer de Nic Claxton, conclusion heureuse pour les Nets et terrible pour les Sixers, qui n’en finissent plus de décevoir cette saison…

Les Sixers, forts de leur “Big Three” avec d’énormes guillemets, ont perdu un match de basket contre une équipe dont le meneur titulaire s’appelait Killian Hayes.

On pourrait presque s’arrêter là.

Profitons-en surtout pour féliciter le Kyk’s, titulaire pour son deuxième match avec les Nets et qui, on l’espère, semble sorti de son impasse G League même s’il lui faudra encore courir les missions intérim jusqu’à la fin de saison. Un Killian Hayes en tout cas très représentatif de cette équipe des Nets, solide et résiliant. Une équipe des Nets qui est finalement tout le contraire de celle des Sixers, qui n’en finit plus d’être une punchline ambulante cette saison…

Cette nuit Joel Embiid était en tenue, tout comme Paul George, tout comme Tyrese Maxey. Guerschon Yabusele en sixième homme, le nouvel arrivant Quentin Grimes avec Kelly Oubre dans le cinq, bref largement de quoi disposer d’un roster des Nets fabriqué avec des bouts de bois ramassé à l’orée de la forêt la plus proche.

Sauf que cette année quelque chose cloche chez les Sixers. Cette saison Paul George a un nouveau surnom, quelque chose comme Puduk P, cette saison Joel Embiid allie logiquement les pépins physiques avec le manque de rythme, les résultats sont catastrophiques (20-36) et plus globalement c’est un déficit… d’âme qui ressort de cette équipe, à l’exception d’un Guerschon Yabusele qui donne tout mais qui avait cette fois-ci le regard hagard d’un mec qui se demande bien ce qu’il est venu faire dans ce merdier.

Un merdier qui a vu cette nuit Nic Claxton débarquer pour sauter dedans et donc éclabousser tout le monde, une belle récompense pour des Nets vaillants, y’a pas de hasard dans la vie. Joel Embiid sur cette dernière action ? Sur le banc, comme durant l’intégralité du dernier quart-temps. Il se passe quelque chose à Philadelphie là non ?

